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В Україні оголосили перший рівень небезпеки — які регіони у зоні ризику (мапа)
На північному сході України оголосили перший рівень небезпеки — жовтий.
У понеділок, 6 липня, майже на всій території України очікується погіршення погодних умов: дощі та грози. Синоптики оголосили про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода на понеділок, 6 липня
«Вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.
Окрім того, на півночному сході оголосили перший рівень небезпеки — жовтий.
«6 липня вдень на північному сході країни грози. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — попередили метеорологи.
Погода в Києві та області
На території Київщини та м.Києва 6 липня передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Нагадаємо, на Україну йде небезпечний удар стихії. Синоптики назвали міста, які накриє негода.