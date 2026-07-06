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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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281
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В Україні оголосили перший рівень небезпеки — які регіони у зоні ризику (мапа)

На північному сході України оголосили перший рівень небезпеки — жовтий.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Погода на 6 липня

Погода на 6 липня / © ТСН

У понеділок, 6 липня, майже на всій території України очікується погіршення погодних умов: дощі та грози. Синоптики оголосили про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на понеділок, 6 липня

«Вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с», — йдеться у повідомленні.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.

Окрім того, на півночному сході оголосили перший рівень небезпеки — жовтий.

«6 липня вдень на північному сході країни грози. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств», — попередили метеорологи.

Погода в Києві та області

На території Київщини та м.Києва 6 липня передбачається мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Нагадаємо, на Україну йде небезпечний удар стихії. Синоптики назвали міста, які накриє негода.

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Дата публікації
Кількість переглядів
281
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