Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

Морози не відступають / © pexels.com

Реклама

Сьогодні, 3 лютого, в Україні прогнозується холодна погода і морозами. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Температура вдень становитиме -10…15°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни буде -6…11°С. У Криму вдень -4…9°С. На Закарпатті 0…+5°С.

Реклама

У Київській області та столиці сухо та малохмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень становитиме -10…15°С. У Києві вночі в межах -13…15°С.

Раніше синоптикиня пояснила, чи буде третя хвиля морозів в Україні та якою буде погода у лютому. Більше про це читайте у новині.