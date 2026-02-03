- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 116
- Час на прочитання
- 1 хв
Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні
У вівторок похолодання триватиме, але без опадів.
Сьогодні, 3 лютого, в Україні прогнозується холодна погода і морозами. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».
Температура вдень становитиме -10…15°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни буде -6…11°С. У Криму вдень -4…9°С. На Закарпатті 0…+5°С.
У Київській області та столиці сухо та малохмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вдень становитиме -10…15°С. У Києві вночі в межах -13…15°С.
Раніше синоптикиня пояснила, чи буде третя хвиля морозів в Україні та якою буде погода у лютому. Більше про це читайте у новині.