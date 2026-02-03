ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
116
1 хв

Сильні морози по всій Україні: якою буде погода сьогодні

У вівторок похолодання триватиме, але без опадів.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Морози не відступають

Морози не відступають / © pexels.com

Сьогодні, 3 лютого, в Україні прогнозується холодна погода і морозами. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

Температура вдень становитиме -10…15°С. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни буде -6…11°С. У Криму вдень -4…9°С. На Закарпатті 0…+5°С.

У Київській області та столиці сухо та малохмарно. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вдень становитиме -10…15°С. У Києві вночі в межах -13…15°С.

Раніше синоптикиня пояснила, чи буде третя хвиля морозів в Україні та якою буде погода у лютому. Більше про це читайте у новині.

116
