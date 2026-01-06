ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
461
1 хв

Сильні морози сунуть на Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Дізнайтеся, коли саме до України увірветься справжній холод і скільки він протримається.

Дар'я Щербак
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

В Україні вже цього тижня очікується суттєва зміна погодних умов. Після періоду відносно помірної зими на країну насувається хвиля сильних морозів, снігопадів та шквального вітру.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, погіршення погоди відчувається вже сьогодні. В Україні очікується сніг, мокрий сніг та рвучкий вітер, що значно ускладнить ситуацію на вулицях.

Особливу увагу синоптикиня звернула на ніч проти 7 січня. Саме в цей час температура почне знижуватися, через що мокрі поверхні підмерзнуть.

«В ніч проти 7 січня почне підмерзати знову і тому особливо небезпечною може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересувайтеся вулицями та тротуарами!» — закликала Діденко.

Коли вдарять справжні морози

Найсуттєвіше зниження температури очікується перед вихідними. Експертка зробила важливе попередження про прихід справжніх зимових холодів.

«За орієнтовними прогнозами, які ще потребуватимуть уточнення, від 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання», — зазначила синоптикиня.

Попри тривожний прогноз є й хороша новина: період сильних морозів не буде тривалим.

За даними Діденко, холодний фронт затримається в Україні недовго. Вже на старого Василя, 14 січня, морози почнуть відступати, і температурні показники знову підвищаться.

