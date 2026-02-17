Сильні пожежі, багато руйнувань і поранені: РФ кілька разів поспіль атакувала одне з міст (фото)

Пожежники. / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 17 лютого армія Російської Федерації атакувала Одесу безпілотниками. Пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. Відомо про трьох потерпілих.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За даними чиновника, відомо про двох постраждалих чоловіків. Один із них перебуває у важкому стані, а стан іншого медики оцінюють як середнього ступеню тяжкості. Їх шпиталізували до медзакладу. Окрім того, потерпілій жінці лікарі надали допомогу на місці.

Що відомо про атаку

За даними МВА, внаслідок атаки на Одесу було пошкоджено об’єкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому — пошкоджено магазин та СТО.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Оле Кіпер додав, що в Одесі один з БпЛА влучив у квартиру на верхніх поверхах багатоквартирного будинку. Ще один дрон впав поблизу приватного будинку, пошкодивши фасад та скління, інший — на території гаражного кооперативу, де було пошкоджено сім гаражів та два автомобілі.

Внаслідок удару по місту травмовано місцевих мешканців. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі пошкоджено енергетичну й цивільну інфраструктуру, сталися кілька пожеж. / © ГУ ДСНС в Одеській області

В Одесі рятувальники працювали одночасно на різних локаціях. / © ГУ ДСНС в Одеській області

Проблеми з водопостачанням

В «Інфоксводоканалі» повідомили, що через знеструмлення об’єктів без водопостачання опинилися споживачі Київського та частини Хаджибейського районів Одеси, а також с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м «Райдужний», ж/м «Совіньон 1–5», ж/м «Чорноморка», ЖКП «Таїрово».

На підприємстві попереджають, що може спостерігатися зниження тиску і відсутність води на верхніх поверхах у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів.

Як повідомлялося, вночі Україну атакували російські дрони. В Одесі сталися було гучно. Крім того, вибухи лунали у Дніпрі та Кривому Розі.