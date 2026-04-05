7161
3 хв

Сильні заморозки та сніг: Україну накриють подвійний удар стихії та нове похолодання

В Україні відчутне зниження температури повітря, а в середині тижня місцями пройде мокрий сніг. Є також ймовірність заморозків.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Похолодання і навіть мокрий сніг

Початок передвеликоднього тижня принесе до України суттєву зміну погоди. Після теплої та сонячної Вербної неділі країну накриють дощі, сильний вітер і поступове похолодання, а вже в середині тижня можливі навіть заморозки та мокрий сніг.

Про це читайте далі в матеріалі ТСН.ua, із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко, начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя та Український гідрометцентр.

Погода 6 квітня: дощі та штормовий вітер

За прогнозами синоптиків, у понеділок, 6 квітня, в Україну прийде атмосферний фронт.

До України прийде атмосферний фронт із дощами на заході, півночі.

«6-го квітня в Україну завітає атмосферний фронт, який принесе дощі на захід, північ, впродовж дня понеділка захопить вологою погодою центральні області, а також Одещину та Харківщину», — написала Діденко.

Водночас частина територій ще залишиться без опадів.

Так, на Луганщині, Донеччині, більшості південної частини завтра ще без опадів.

Окрім дощів, очікується сильний вітер.

«6-го квітня в Україні очікується сильний вітер, північно-західного походження, часом із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду», — зазначає синоптикиня.

Температура повітря почне знижуватися, особливо у західних та північних областях.

«Температура повітря буде нижчою на заході та півночі, а також на Вінниччині, вдень +9+12 градусів. На решті території Україні ще очікується тепла погода, протягом дня +12+19 градусів», — йдеться у прогнозі погоди від Діденко.

У Києві також прогнозують дощ і посилення вітру.

«У Києві в понеділок збільшиться хмарність, пройде дощ, температура повітря становитиме +10+12 градусів. У столиці завтра буде вітряно, тому температура комфорту, звісно, передбачається нижчою — одягайтеся відповідно», — попереджає фахівчиня.

Різке похолодання і заморозки

За словами синоптика Віталія Постриганя, зміна погоди буде різкою — теплий антициклон поступиться місцем холодному циклону.

«Погожий антициклон поступиться місцем активному північному циклону „Rapunzel“… фронтальні розділи принесуть короткочасні дощі, місцями з грозами, і відкриють шлях вторгненню полярного холоду», — попереджає він.

Від 7 по 9 квітня погода стане значно холоднішою.

«У період 7-9 квітня утримається холодна, волога, некомфортна погода. Час від часу випадатимуть невеликі дощі, а вночі місцями — мокрий сніг», — пише синоптик.

Температура суттєво знизиться до рівня середини березня: вночі — ймовірні заморозки до 0-5° морозу, вдень — 3-8°С тепла.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть зберігатися щонайменше до Великодня.

Укргідрометцентр: небезпека для садів і попередження синоптиків

Фахівці наголошують, що похолодання збігається з періодом цвітіння плодових дерев, що створює ризики для врожаю.

Із висадкою розсади теплолюбних культур краще не квапитися. Квітневі заморозки — явище звичне, але від цього не менш небезпечне.

Український гідрометцентр вже оголосив жовтий рівень небезпечності через пориви вітру до 15-20 м/с та заморозки на ґрунті.

Прогноз погоди по містах України

Київ

В столиці погода буде хмарною з проясненнями, вдень пройде дощ. Пориви вітру до 15–20 м/с. Температура вночі +5+7°, вдень +13+15°.

Одеса

Мінлива хмарність чекає на одеситів, у другій половині дня піде дощ, а місцями будуть грози. Температура вночі +7+9°, вдень +18+20°. Можливі пориви вітру до 15-18 м/с.

Львів

Дощі протягом дня пройдуть у Львові, місцями — грози. Пориви вітру очікуються до 17-22 м/с. Температура вночі +5+7°, вдень +11+13°.

Дніпро

Мінлива хмарність у місті, вдень очікують невеликий дощ. Вночі можливі заморозки на ґрунті. Температура вдень +18+20°.

Харків

Вдень в Харкові пройде невеликий дощ, пориви вітру до 15-20 м/с. Вночі можливі заморозки. Температура вдень +18+20°.

Якою буде погода на Великдень

За прогнозами синоптиків, святкові дні будуть прохолодними, але переважно сухими. А саме на Великдень надто тепло не буде, в межах +9+12 градусів, проте світитиме сонце у більшості областей України, а дощ можливий 12 квітня лише у південній частині.

Раніше метеорологи зазначали, що прогноз погоди буде уточнюватися, однак українцям уже варто готуватися до погодних «гойдалок» упродовж усього передвеликоднього тижня.

