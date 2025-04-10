Сильний мокрий сніг та вітер: де вируватиме негода 11 квітня

Тюльпани. / © Associated Press

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У п’ятницю, 11 квітня, в Україні утримається холодна погода. Циклон Aribert зумовить сильний мокрий сніг та дощ та штормовий вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі майже в усіх областях триматимуться заморозки 0-4°. Лише на південному сході буде +2-4°. Тим часом вдень найвищою очікується температура на сході - 5-11° тепла. У центральній частині від +3° до +8°. На півночі стовпчики термометрі покажуть +3-6°. У південній частині +2-5°. Найхолодніше 11 квітня буде в західних областях - від +1° до +5°.

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“Несприятливі погодні умови будуть завтра у південній частині України. Волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині. На решті території - без істотних опадів”, - наголосила Діденко.

Погода в Києві

У Києві 11 квітня опадів не передбачається. Вночі заморозки 0-2°. Вдень потеплішає до +3-5°.

За словами синоптикині, 12-го квітня стане перехідним днем, бо з’явиться тенденція до потепління. На Вербну неділю практично повсюди в Україні передбачається 12-17°т тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чи потеплішає в Україні у Вербну неділю, 13 квітня.