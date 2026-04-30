"Сильний нежить" чи "сильна нежить": як правильно вживати слово і якого воно роду

Нежить / © DepositPhotos

Реклама

В українській мові іменник «нежить» вживається тільки в чоловічому роді. Відповідно, і прикметники, які з ним вживаються, узгоджуються за цим родом:

сильний нежить;

тривалий нежить;

виснажливий нежить.

Оскільки цей іменник має чоловічий рід і його основа закінчується на м’який приголосний, то він належить до другої відміни і словозміна відбувається за відповідною їй схемою: нежить, нежитю, нежитеві/нежитю, нежить, нежитем, на/у нежиті/нежитю, нежитю, пише OBOZ.UA.

Дехто може припустити, що нежить у чоловічому роді означає хворобу, а у жіночому — описує різного штибу живих і неупокоєних мерців із різних міфологій, казок, фантастичних творів, тощо. В українській міфології до них належать русалки і потерчата, в європейському — вампіри, в арабському — гулі, у скандинавському — драуги, туди ж відносимо і зомбі. Загальним терміном «нежить» їх описують в російській мові. Там цей іменник справді має жіночий рід. А от в українській це слово в такому значенні не вживається. Натомість можемо сказати «нечисть», хоча це більш широке поняття, або вжити термін «немертві», хоча він все ще не вважається усталеним і є калькою з англійського undead.

Реклама

Новини партнерів