Сніг у Хмельницькому 27 листопада / © ТСН

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Низку міст та областей України 27 листопада накрив інтенсивний снігопад, що спровокував затори на дорогах. Найважча транспортна ситуація зафіксована у Львові, Вінниці та Хмельницькому, де рух виявився фактично паралізованим.

Про це повідомили місцеві влада та телеграм-канали.

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Снігом у п’ятницю засипало одразу кілька регіонів України: зокрема Львів та область, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці, Хмельницький та область, Вінницю, Кривий Ріг та Запорізьку область.

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У Хмельницькому через снігопад на дорогах утворилися затори.

У Львові за ніч випала значна кількість снігу. Депутат міської ради Ігор Зінкевич повідомив про суттєве ускладнення руху. За його словами, складні погодні умови та засніжені дороги спричинили великі затори на багатьох напрямках.

Зокрема, водії повідомляють про ускладнення руху:

Винниківський ліс — затор.

Брюховицький ліс — затор.

Галицьке перехрестя — усе стоїть.

Підбірці — Глинянський тракт — рух практично зупинився.

Стрийська, Наукова, Пасічна — сильні затори.

Об’їзна Львова — також затори.

Через снігопад ранок у Львові водіям рекомендують бути уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та за можливості відкласти поїздки.

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У Тернопільській області через снігову негоду дорога у напрямку села Чернихівці перетворилася на «ковзанку». Водіїв попереджають про сильну ожеледицю.

У Вінниці вранці також виник транспортний колапс через сніг: повністю паралізовані вулиця Порика та 600-річчя, виник затор на вулиці Лебединського у напрямку вулиці Брацлавської.

Уночі сніг випав також в Івано-Франківську. Місцеві дрифтери скористалися засніженими дорогами й одразу почали випробовувати їх.

Засніжило й Чернівці. У міській раді повідомили, що комунальні служби вже здійснили вісім виїздів і очистили 195 км маршрутів. Для обробки доріг використали 23 т солі та 13,5 куб. м суміші. Комунальники продовжують очищати та посипати дороги. Водночас від снігу прибирають пішохідні зони, площі та сквери.

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Снігопад накрив Запорізьку область. Через погіршення погоди дорожні служби ще вночі почали обробляти автошляхи протиожеледними матеріалами, повідомив очільник ОВА Михайло Семікін.

Загалом до робіт залучили 50 одиниць спеціальної техніки. Наразі проїзд основними дорогами області забезпечений. Протиожеледні роботи продовжуються.

«Прошу водіїв бути особливо уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції. Бережіть себе!» — закликав Семікін.

Снігопад в Україні 27 листопада (16 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © Чернівецька міська рада © Чернівецька міська рада © Чернівецька міська рада © ТСН © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА © Запорізька ОВА

Дата публікації 10:19, 27.11.26 Кількість переглядів 12 Снігопад накрив Україну 27 листопада: відео з різних регіонів

Зауважимо, напередодні синоптики попереджали, що 27 та 28 листопада на заході України очікується погіршення погоди через снігопади та ожеледицю. У Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Чернівецькій областях прогнозували значний сніг із приростом покриву на 8-20 см і небезпеку на дорогах, через що оголосили І рівень небезпеки — жовтий.

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