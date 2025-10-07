Сильний вітер і температурні контрасти: синоптикиня зробила прогноз погоди на 8 жовтня

Погода / © ТСН

Реклама

У середу, 8 жовтня, в Україні дощитиме. Буде сильний вітер, контрастна температура повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Детальний прогноз погоди на 8 жовтня.

Українців попереджають, що інтенсивні дощі передбачаються в південній частині, включаючи Одещину. На сході, а в другій половині дня і на заході України, опади завтра малоймовірні.

Реклама

Як зазначила Діденко:

штормові пориви — на півдні, сході, у центрі;

місцями рвучкий — на півночі;

легше, помірніший — на заході.

Реклама

Напрямок вітру, додає вона, східний, північно-східний.

За даними синоптикині, на заході вдень очікується +9+12 градусів, а на сході та південному сході — +15+20 градусів.

«У центрі від вінницьких +12 до дніпровських +19 градусів. Полтавщина, Черкащина, Кропивницький із районами: +12+15 градусів», — зазначила вона.

Також відомо, що:

Реклама

на півночі +13+16 градусів

на півдні +16+20

на Одещині +14.

«У Києві 8 жовтня очікується хмарна волога погода, місцями дощ. Упродовж дня до +15 градусів», — завершила Діденко.

Раніше йшлося про те, що 8 жовтня Одесу та область накриє сильна негода. Прогнозують інтенсивні дощі. Напередодні стало відомо про появу смерчу над Чорним морем.

Жителям Одеської області радять бути дуже обережними, бо очікуються сильні опади та північно-східний вітер зі швидкістю 15–20 м/с. У самому місті дощі пройдуть і вранці, і вдень.