Сильний вітер та дощі: як зміниться погода в Україні цими вихідними

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цими вихідними / © unsplash.com

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Цими вихідними в Україні очікується різка зміна погоди зі штормовим вітром, дощами та суттєвим похолоданням, через що майже по всій країні оголошено перший рівень небезпечності.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, вихідні 5–6 вересня в Україні будуть мінливими, із сильним вітром, стрибками атмосферного тиску та похолоданням. Штормові пориви вітру сягатимуть 15–22 м/с по всій країні.

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«Характерною ознакою найближчих синоптичних вихідних в Україні буде сильний вітер із штормовими поривами до 15 -22 м за секунду. Дуже уважно та обережно», — попереджає Діденко.

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У суботу спека від +26 до +32 утримається лише на півдні, сході та Дніпропетровщині. На півночі очікується від +20 до +24 градусів тепла, а на заході буде найпрохолодніше — там очікується від +18 до +20 (на Закарпатті трохи тепліше). Через атмосферний фронт дощі пройдуть у західних, північних областях, на Вінниччині, Полтавщині та Черкащині.

У Києві дощ можливий уночі та вранці, а вдень буде сухо та до +23…+24. У неділю, 6 вересня, похолодання до +16…+22 і дощі охоплять усю Україну, крім півдня (там буде від +24 до +26 градусів тепла). Втім, синоптикиня прогнозує нове потепління вже з наступного тижня.

В Українському гідрометцентрі також попереджають про наближення атмосферного фронту з північного заходу. В країні оголосили перший, жовтий, рівень небезпечності через пориви вітру до 15–20 м/с майже по всій країні.

Синоптики попереджають про шквальний вітер 5 вересня / © Укргідрометцентр

У суботу, 5 вересня, очікується мінлива хмарність: уночі на півночі, а вдень у більшості областей пройдуть дощі, місцями з грозами (зокрема в центрі, на Одещині та Миколаївщині). Вдень температура повітря коливатиметься від +22 до +27 градусів тепла, на півдні та Кіровоградщині очікується до +30, на заході буде дещо прохолодніше — стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +23 градусів тепла.

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Погода в Україні 5 вересня / © Укргідрометцентр

Упродовж 6–7 вересня в Україні відчутно похолодає: вночі до +7…+14, а вдень до +15…+23. За даними метеорологів, синоптична ситуація стабілізується з понеділка, коли поле високого тиску з південного заходу припинить опади.

«У понеділок буде поширюватися поле високого атмосферного тиску з південного заходу, яке забезпечить припинення опадів і більш спокійну синоптичну ситуацію», — повідомляють синоптики.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 5 вересня.

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