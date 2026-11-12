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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сильний вітер, туман і зливи: синоптики розповіли, у яких областях вируватиме негода 12 листопада

Дощовий шторм та поривчастий вітер накриють кілька регіонів України 12 листопада.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в кількох областях 12 листопада

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в кількох областях 12 листопада / © pexels.com

У четвер, 12 листопада, атмосферні фронти принесуть до України теплу погоду з дощами та рвучким вітром.

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, 12 листопада в Україні очікуються дощі: вночі вони пройдуть на сході та в Криму, а вдень охоплять більшу частину території держави. Вітер вночі буде змінних напрямків, а вдень перейде на південний чи південно-східний та дутиме зі швидкістю п’ять-десять метрів за секунду.

Уночі температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +4…+9 градусів вище нуля. Водночас на півдні країни та на Прикарпатті буде значно тепліше: вночі очікується 5-10 градусів із плюсом, а вдень температура підвищиться до +11…+16 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 12 листопада погода в Україні формуватиметься під впливом атмосферних фронтів та зниженого тиску. Упродовж доби утримуватиметься хмарність, а південний вітер принесе вологу й порівняно теплу масу повітря, завдяки чому нічних морозів майже не очікується.

Опади різної сили пройдуть у більшості регіонів. Нічні дощі на заході та сході вдень поширяться на решту території країни, а на південному сході прогнозують сильні зливи. У Карпатському регіоні можливий мокрий сніг. Мешканцям Криму, Запоріжжя та Херсонщини варто зважати на ранковий та нічний туман.

Швидкість південно-східного вітру становитиме 5-10 метрів за секунду. Стовпчики термометрів у нічні години показуватимуть від 0 до +5 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів. Найтепліше буде у південних областях, де денна температура становитиме +8…+13 градусів вище нуля.

Погода в Україні 12 листопада / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 12 листопада / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 12 листопада: вночі у східних областях будуть пориви вітру до 15-20 м/с, вдень у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях пройде значний дощ. У зв’язку з цим, у кількох регіонах України оголосили перший рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», — зауважують синоптики.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях України 12 листопада / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у кількох областях України 12 листопада / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих містах України 12 листопада.

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