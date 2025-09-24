Сили оборони атакували низку об'єктів у РФ: чим вони важливі

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Сили оборони в ніч на 24 вересня атакували низку важливих об’єктів на території РФ. Влучання та пожежі зафіксовані на НПЗ у Башкортостані й Волгоградській області РФ. Також під удар потрапило виробництво БпЛА на Бєлгородщині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Що відомо про удари

Зокрема, атаковано нафтопереробне підприємство «Газпром Нефтехім-Салават» у Башкортостані. Там пошкоджена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6. На заводі триває пожежа.

Реклама

«Це підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії», — наголосили у Генштабі.

Ураження зазнали також об’єкти у Волгоградській області РФ:

нафтоперекачувальна станція «Кузьмичи-1», що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південні регіони РФ;

нафтоперекачувальна станція «Зензеватка», яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід «Куйбишев—Тихорецьк».

Зазначається, що минулої ночі було завдано удару по виробництву БпЛА в н.п. Валуйки Бєлгородської області РФ. Там фіксується влучання, спалахнула пожежа. Інформація про результати та ступінь ураження, ймовірно, буде оприлюднена згодом.

Генштаб також прокоментував удар 22 вересня по Астраханському газопереробному заводу. Пошкоджено ділянки виробництва, що спричинило зупинку частини виробничого процесу.

Реклама

«Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в РФ, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік», — деталізували у відомстві.

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня невідомі дрони атакували російський Саратов. Ймовірно, на місцевому НПЗ спалахнула пожежа.

Про звуки вибухів та спалахи у небі повідомили місцеві, а згодом у Мережі з’явилися кадри з місця подій. Виднілася пожежа, але точної інформації про те, що горить, не повідомлялося. Попередньо, займання могло статися на місцевому нафтопереробному заводі, але дані потребують підтвердження.