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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сили оборони "мінуснули" ще один міст на Донеччині: що відомо (фото)

Напрямок Маріуполь — Донецьк мав важливе значення для постачання російських військ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © із соцмереж

На тимчасово окупованій території Донеччини знищено міст на трасі Маріуполь — Донецьк. Цей маршрут мав важливе значення для забезпечення окупантів між окупованим Маріуполем, Донецьком і тиловими районами.

Про це пише «Київ 24».

Траса Маріуполь — Донецьк є одним із ключових логістичних маршрутів, які російські війська використовують для переміщення особового складу, військової техніки, боєприпасів і матеріального забезпечення.

Саме тому будь-які пошкодження транспортної інфраструктури на цьому напрямку можуть впливати на швидкість військової логістики.

Зруйнований міст / © Фото з відкритих джерел

Зруйнований міст / © Фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, руйнування мосту може суттєво ускладнити перекидання техніки та постачання для окупаційних військ.

Також можливі затримки з доставленням боєприпасів і забезпеченням підрозділів, які діють на цьому напрямку.

Зруйнований міст / © Фото з відкритих джерел

Зруйнований міст / © Фото з відкритих джерел

Удари по окупантах — останні новини

Нагадаємо, зранку 1 липня невідомі безпілотники атакували російську Пензу. У місті чули звуки вибухів, зафіксовано «прильоти». Аеропорт зупинив роботу, у регіоні запровадили план «Килим». За даними OSINT-пабліків, влучання сталося по підшипниковому заводу та заводу «Маяк», які працюють на російський ВПК. Губернатор повідомив про відбиту атаку.

Також, Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших російських виробників мастил. Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на об’єкт у Пензі, який виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Обидва удари були завдані далекобійними засобами у відповідь на російську агресію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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