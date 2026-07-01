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Сили оборони "мінуснули" ще один міст на Донеччині: що відомо (фото)
Напрямок Маріуполь — Донецьк мав важливе значення для постачання російських військ.
На тимчасово окупованій території Донеччини знищено міст на трасі Маріуполь — Донецьк. Цей маршрут мав важливе значення для забезпечення окупантів між окупованим Маріуполем, Донецьком і тиловими районами.
Про це пише «Київ 24».
Траса Маріуполь — Донецьк є одним із ключових логістичних маршрутів, які російські війська використовують для переміщення особового складу, військової техніки, боєприпасів і матеріального забезпечення.
Саме тому будь-які пошкодження транспортної інфраструктури на цьому напрямку можуть впливати на швидкість військової логістики.
За попередньою інформацією, руйнування мосту може суттєво ускладнити перекидання техніки та постачання для окупаційних військ.
Також можливі затримки з доставленням боєприпасів і забезпеченням підрозділів, які діють на цьому напрямку.
Удари по окупантах — останні новини
Нагадаємо, зранку 1 липня невідомі безпілотники атакували російську Пензу. У місті чули звуки вибухів, зафіксовано «прильоти». Аеропорт зупинив роботу, у регіоні запровадили план «Килим». За даними OSINT-пабліків, влучання сталося по підшипниковому заводу та заводу «Маяк», які працюють на російський ВПК. Губернатор повідомив про відбиту атаку.
Також, Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших російських виробників мастил. Президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на об’єкт у Пензі, який виготовляє компоненти для ракетного озброєння. Обидва удари були завдані далекобійними засобами у відповідь на російську агресію.