Україна ізолює Крим: Мадяр анонсував масштабну операцію

Командувач СБС майор Роберт Бровді «Мадяр» / © Getty Images

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Українські військові готують нову масштабну операцію для повного відрізання тимчасово окупованого Кримського півострова від російського постачання. Сили безпілотних систем (СБС) планують взяти під тотальний контроль усі ключові логістичні маршрути ворога на півдні нашої держави.

Про деталі цієї амбітної стратегії розповів командувач СБС майор Роберт Бровді «Мадяр» в інтерв’ю Reuters.

Ізоляція Криму та перерізання логістики

Українські оператори дронів уже розпочали активну фазу кампанії зі знищення ворожої логістики та складів із пальним. Завдяки влучним ударам рух російського військового транспорту трасою «Новоросія» протягом останнього місяця скоротився на понад 66 відсотків.

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«Ми ізолюємо Крим найближчим часом», — заявив Бровді журналістам.

Командувач прогнозує, що вже за один місяць українські сили встановлять абсолютний вогневий контроль над цим критично важливим шляхом забезпечення. Він порівняв процес знищення російської техніки на відкритій трасі з легким полюванням на куріпок у чистому полі.

Головна стратегічна мета цієї кампанії полягає у примусі Москви до відведення своїх окупаційних військ. Захисники планують створити такі умови, за яких російським військовим та працівникам оборонної промисловості буде вкрай складно залишатися на півострові або дістатися туди.

Масштаби втрат ворога та статистика

За час повномасштабної війни Роберт Бровді перетворив свій підрозділ «Птахи Мадяра» на найпотужнішу бригаду, яка щоденно завдає росіянам колосальних збитків. Тільки за перші 5 місяців 2026 року Сили безпілотних систем успішно знищили 174 російські зенітно-ракетні комплекси загальною вартістю близько 5,4 мільярда доларів.

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Масштабування використання безпілотників дозволило компенсувати брак особового складу та завдати ворогу критичних втрат у живій силі. Нижче наведено ключові показники ефективності роботи українських операторів за вказаний період:

Показник ефективності дронів Кількісні дані Ліквідовані російські військові понад 50 900 осіб Уражені ворожі цілі понад 176 500 одиниць Середній показник знищених цілей за добу 1 169 об’єктів Середня вартість ліквідації одного окупанта 918 доларів

Наразі підрозділи безпілотних систем становлять лише 2,5 відсотка від загальної чисельності Збройних сил України. Попри це, саме вони забезпечують знищення 30 відсотків усіх ворожих цілей, тому командування планує збільшити частку таких військ до 5 відсотків.

Технологічна перевага та штучний інтелект

Усі бойові вильоти українських дронів ретельно фіксуються, перевіряються та заносяться до спеціальної закритої бази даних. Щодня військові архівують від 10 до 12 терабайтів інформації, яка в майбутньому використовуватиметься для навчання моделей штучного інтелекту.

Бровді наголошує, що глибокий аналіз даних дозволить повністю усунути людський фактор із процесу ведення бойових дій. Автоматизація допоможе уникнути прикрих помилок через втому бійців або їхню емоційну упередженість під час виконання складних завдань.

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«Ми відчиняємо двері на величезні простори, де біль війни, який відчувається майже в кожному українському місті, має бути відчутним, зокрема й у свідомості мешканців РФ», — підкреслив військовий.

Командувач додав, що Україна принципово не завдає ударів по цивільному населенню, фокусуючись винятково на живій силі, нафтових об’єктах та збройових заводах. Водночас аналітики зазначають, що для остаточного витіснення російських військ з ізольованого Криму все ж таки знадобиться скоординований наземний наступ.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляють про пожежі в районах Сімферополя та Севастополя, а також про пошкодження мостів на сухопутних в’їздах на півострів.

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