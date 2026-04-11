Сили оборони України припиняють вогонь на час святкування Великодня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за дорученням президента України Володимира Зеленського визначив завдання Силам оборони України забезпечити дотримання режиму припинення вогню на суходолі, на морі та у повітрі на час святкування Великодня.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

«Україна забезпечить режим тиші та діятиме за чітким принципом: дзеркальне реагування», — йдеться у повідомленні.

Зважаючи на те, Росія неодноразово раніше порушували такі домовленості, Сили оборони перебуватимуть у готовності, щоб негайно реагувати на будь-які провокації та наступальні дії з боку держави-агресорки.

«У разі виявлення висування підрозділів противника до переднього краю, проведення інженерних робіт або перегрупування сил та засобів, ознак реальної підготовки до штурмових дій та інших дій, що можуть свідчити про використання противником режиму припинення вогню у агресивних цілях — українські воїни мають повне право відкривати вогонь на ураження. Ті самі правила діятимуть і на морі та у небі», — наголосили в Генштабі ЗСУ.

Дзеркальну відповідь також передбачено у разі запусків російською армією ракет чи ударних БпЛА по території України.

Великоднє перемир’я — що відомо

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Кремлю нову пропозицію щодо перемир’я «хоча б на Великдень».

Ввечері 9 квітня диктатор РФ Володимир Путін оголосив про великоднє перемир’я. Господар Кремля заявив, що доручив своїй армії припинити вогонь від 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

Великоднє перемир’я триватиме лише близько півтори доби. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена не лише у коротких паузах у бойових діях, а у реальному та тривалому припиненні вогню.

