Укрaїнa
8
Сили Оборони України відкинули противника біля низки населених пунктів — DeepState

Російські загарбники продовжують атакувати позиції Сил оборони.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Крім того, аналітики повідомили, що російські загарбники просунулися у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.

«Протягом минулої доби Сили Оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки, що на Донеччині. Ворог просунувся у Кучеровому Яру та поблизу Шахового», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Українські сили оточили групи окупантів під Добропіллям.

Ми раніше інформували, що російські війська посилили бойові дії на Донбасі не через погіршення погоди, а через чергові накази від вищого командування.

