Сили оборони України витісняють ворога з Куп’янська: місто частково зачищене, тривають бої на півночі

Українські Сили оборони досягли значного успіху у Куп’янську на Харківщині — за останні десять днів їм вдалося суттєво зачистити місто від окупантів та частково заблокувати шляхи інфільтрації ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

Найзапекліші бої наразі точаться у північній частині Куп’янська — саме з цього району й починалося повномасштабне загострення. Водночас триває зачистка центральних кварталів, а також важлива операція в південно-західному районі, де раніше була сконцентрована значна кількість ворожих сил.

За словами Мирошникова, ворог планував із цього району просунутися до стратегічної переправи в напрямку Куп’янська-Вузлового, щоб ізолювати український гарнізон і створити загрозу оточенням для захисників на лівому березі річки Оскіл. Проте ці плани були зірвані — українські сили не допустили реалізації цього сценарію.

Станом на зараз, близько 50–60% міста перебуває під контролем Сил оборони України, ще приблизно 20% — так звана "сіра зона", де тривають активні бої.

Особливо ефективно проявили себе підрозділи Сил спеціальних операцій, які діяли в критичні моменти, а також піхота та пілоти 14-ї та 30-ї окремих механізованих бригад. Мирошников підкреслив, що без їхньої професійної роботи така операція була б неможливою.

"Хочу відмітити всіх, хто дотичний до зачистки та оборони Куп’янська. Нереально крута робота!" — зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив про різке погіршення ситуації на Куп’янському напрямку.