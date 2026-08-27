Сили оборони уразили командні пункти росіян у районі Донецька: подробиці

Втрати РФ / © Associated Press

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Сили оборони України в ніч проти 27 серпня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, у районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний і запасний командні пункти противника.

Про це повідомили у Силах оборони України.

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Що відомо про наслідки

Крім того, українські військові завдали ударів по інших об’єктах російських військ. У районі Чонгара на Херсонщині уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника, а в Оленівці на тимчасово окупованому Криму — пункт управління безпілотниками.

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Також зафіксовано ураження районів зосередження особового складу російських окупантів поблизу Новопетрівки Запорізької області та Восхода на території тимчасово окупованого Криму.

Ступінь завданих противнику збитків і його втрати наразі уточнюються.

Українські військові також уточнили наслідки удару по нафтопереробному заводу «Афіпський» у Краснодарському краї РФ, завданого 25 серпня.

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено пошкодження установки ЕЛОУ АТ, установки газофракціонування та ділянки трубопроводу.

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У Силах оборони наголосили, що робота зі знищення та ураження ключових об’єктів противника триває.

Раніше Зеленський повідомив, що протягом доби українські військові уразили 16 об’єктів на території Росії. Серед цілей була нафтова інфраструктура, яку президент назвав частиною російського «нафтового гаманця», що фінансує війну. Також під ударами опинилися російські аеродроми, ракетний підрозділ, військове підприємство та логістичні об’єкти, а також інфраструктура, яку РФ використовує для атак по Україні. Зеленський наголосив, що Україна продовжить завдавати ударів у відповідь, щоб послаблювати військовий потенціал Росії та підвищувати для агресора ціну війни.

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