Сили оборони уразили місце запуску російських дронів та засоби ППО: у Генштабі розповіли про удари

Стовп диму / © DepositPhotos

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Сили оборони України впродовж 12 вересня та в ніч проти 13 вересня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ. Йдеться про ураження на території України та Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

Зокрема, в окупованому Донецьку українські військові уразили об’єкт, де росіяни зберігали, готували та запускали ударні безпілотники.

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Ще кілька цілей уражено на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Криму. У районах Залізного Порту, Скадовська, Чорноморського та Оленівки були уражені наземні ретранслятори, які російські військові використовують для управління ударними БпЛА типу «Герань» і «Гербера».

В Оленівці також знищено або пошкоджено антенний комплекс противника.

У Брянській області РФ українські сили уразили російську радіолокаційну станцію супроводу цілей у районі населеного пункту Рьовни. Поблизу Речиці було завдано удару по місцю зберігання російського озброєння та військової техніки.

У Генштабі наголосили, що українські військові продовжують завдавати ударів по важливих військових цілях російської армії.

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Нагадаємо, Сили спецоперацій України здійснили найглибшу атаку від початку повномасштабної війни. Українські дрони подолали понад 3000 км і уразили Новоуренгойський та Пуровський газові заводи в Ямало-Ненецькому окрузі РФ. Ці підприємства мають важливе значення для російської газоконденсатної галузі та приносять значні доходи до бюджету Росії.

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