Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області РФ - подробиці атаки

Фото ілюстративне / © aa.com.tr

Сили оборони України в ніч проти 10 січня завдали ураження по нафтобазі у Волгоградській області Російської Федерації, а також по низці військових цілей російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

За інформацією Генштабу, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора українські підрозділи уразили нафтобазу «Жутовська», розташовану в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Зазначається, що ця нафтобаза була залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

«Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється», — йдеться у повідомленні.

Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії російських військ.

Також Сили оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області.

Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку інших цілей противника. Зокрема, зафіксовано влучання по місцю зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії у населеному пункті Курахівка, по командно-спостережному пункту підрозділу танкового батальйону тієї ж дивізії в населеному пункті Гірник, а також по пункту управління підрозділу зі складу 41-ї армії РФ у районі Гірника.

У Генштабі наголосили, що в усіх зазначених випадках зафіксовано влучання ударних безпілотників по визначених цілях. Інформація щодо втрат противника наразі уточнюється.

«Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України», — розповіли у Генеральному штабі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 січня ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтобазу в місті Усмань Липецької області.