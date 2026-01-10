- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Сили оборони уразили нафтобазу у Волгоградській області РФ - подробиці атаки
Генштаб ЗСУ повідомив про успішні удари по цілях ворога.
Сили оборони України в ніч проти 10 січня завдали ураження по нафтобазі у Волгоградській області Російської Федерації, а також по низці військових цілей російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
За інформацією Генштабу, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора українські підрозділи уразили нафтобазу «Жутовська», розташовану в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Зазначається, що ця нафтобаза була залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.
«Ціль уражено. Ступінь завданих збитків уточнюється», — йдеться у повідомленні.
Крім того, на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу зі складу 19-ї мотострілецької дивізії російських військ.
Також Сили оборони України завдали ураження по пункту управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області.
Окрім цього, на тимчасово окупованій території Донецької області уражено низку інших цілей противника. Зокрема, зафіксовано влучання по місцю зосередження особового складу 76-ї десантно-штурмової дивізії у населеному пункті Курахівка, по командно-спостережному пункту підрозділу танкового батальйону тієї ж дивізії в населеному пункті Гірник, а також по пункту управління підрозділу зі складу 41-ї армії РФ у районі Гірника.
У Генштабі наголосили, що в усіх зазначених випадках зафіксовано влучання ударних безпілотників по визначених цілях. Інформація щодо втрат противника наразі уточнюється.
«Сили оборони України продовжують планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ і примушення Російської Федерації до припинення збройної агресії проти України», — розповіли у Генеральному штабі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 6 січня ударні безпілотники Сил оборони України уразили нафтобазу в місті Усмань Липецької області.