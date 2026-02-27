Сили оборони уразили нафтобазу в Луганську та склади на окупованій частині Донеччини

Уражено нафтобазу та низку інших логістичних об’єктів противника / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 27 лютого завдали серії успішних ударів по об’єктах воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Зокрема, було уражено нафтобазу «Луганська» на тимчасово окупованій території.

Удар по Луганську та пожежа

За даними Генерального штабу ЗСУ, нафтобаза в окупованому Луганську безпосередньо задіяна у забезпеченні російських військ. На об’єкті зафіксовано масштабну пожежу. Наразі ступінь завданих збитків та остаточні наслідки ураження уточнюються.

Інші цілі на ТОТ Донеччини та Херсонщини

Окрім Луганська, українські захисники відпрацювали по інших стратегічних точках ворога:

Донецька область: завдано вогневого ураження по складах пально-мастильних матеріалів у районах населених пунктів Маріуполь, Новоторецьке та Коптєве .

Херсонська область: поблизу Райського уражено пункт управління ворожими безпілотниками.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російських загарбників», — наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що удари по тиловій логістиці ворога є частиною стратегії зі знекровлення окупаційних угруповань перед активними діями на фронті.

Раніше повідомлялось, що дрони вгатили по нафтобазі «Хохольська» у Росії.