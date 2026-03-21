Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратові: Генштаб розкрив деталі
За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
У ніч проти 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії.
Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.
Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.
За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.
Масштаби завданих збитків уточнюються.
У Генштабі запевнили, що Сили оборони України будуть продовжувати уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії РФ проти України.
Нагадаємо, у ніч проти 14 березня безпілотники атакували об’єкти у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили Афіпський нафтопереробний завод та порт «Кавказ», де повідомляють про пожежі й пошкодження судна.