Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Саратові: Генштаб розкрив деталі

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Уражено нафтопереробний завод у Саратові / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 21 березня Сили оборони України завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії.

Про це повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.

Саратовський НПЗ — одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі запевнили, що Сили оборони України будуть продовжувати уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня безпілотники атакували об’єкти у Краснодарському краї Росії. Під удар потрапили Афіпський нафтопереробний завод та порт «Кавказ», де повідомляють про пожежі й пошкодження судна.

