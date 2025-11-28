- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 2 хв
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об’єкти
Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.
У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч проти 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ в Росії, місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» в окупованому Криму та низку інших військових об’єктів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначено, що Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну та інше, що залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.
«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.
Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» у Новофедорівці, ТОТ АР Крим.
«На аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, „Панцирь-С1“ та „Тор-М2“. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники „Орион“ і „Форпост“», — додали в Генштабі ЗСУ.
Крім того, під удар Сил оборони України потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль «КамАЗ».
«Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються», — повідомили в Генштабі ЗСУ.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.
Нагадаємо, напередодні ударні дрони влучили по військовій частині полку «Ахмат-Північ» у Грозному.