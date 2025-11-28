ТСН у соціальних мережах

Сили оборони уразили Саратовський НПЗ, склад із дронами у Криму та інші військові об’єкти

Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

Світлана Несчетна
ЗСУ уразили низку військових об'єктів ворога

ЗСУ уразили низку військових об’єктів ворога / © ТСН.ua

У межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч проти 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ в Росії, місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» в окупованому Криму та низку інших військових об’єктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначено, що Саратовський НПЗ випускає понад 20 видів нафтопродуктів — бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну та інше, що залучене до забезпечення потреб російської окупаційної армії.

«Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються», — йдеться в повідомленні.

Також уражено місце зберігання БпЛА на аеродромі «Саки» у Новофедорівці, ТОТ АР Крим.

«На аеродромі уражено декілька об’єктів ППО, зокрема, „Панцирь-С1“ та „Тор-М2“. Після подавлення засобів протиповітряної оборони противника знищено ангар, де зберігалися ворожі безпілотники „Орион“ і „Форпост“», — додали в Генштабі ЗСУ.

Крім того, під удар Сил оборони України потрапили командно-диспетчерський пункт управління противника та військовий вантажний автомобіль «КамАЗ».

«Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника та склади пально-мастильних матеріалів на ТОТ Донецької і Луганської областей. Результати уточнюються», — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу із дронами у Криму та інших військових об’єктів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Нагадаємо, напередодні ударні дрони влучили по військовій частині полку «Ахмат-Північ» у Грозному.

