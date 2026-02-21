Сили оборони уразили сторожові кораблі, авіаційні та артилерійські засоби ворога: з'явилися фото

Наслідки удару ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України провели масштабну операцію зі знищення військових об’єктів РФ на тимчасово окупованих територіях. Під ударом опинилися морські, авіаційні та артилерійські засоби агресора.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Удар по флоту в Криму

У ніч на 21 лютого в районі міста Інкерман (ТОТ Крим) було завдано успішного удару по морській компоненті окупантів. Уражено:

Два прикордонні сторожові кораблі проєкту 22460 «Охотник».

За даними Генштабу, ураження цілей офіційно зафіксовано, наразі фахівці уточнюють масштаби завданих збитків.

Втрати авіації та техніки

Паралельно з морськими цілями, українські захисники відпрацювали по авіаційній інфраструктурі та артилерії ворога:

Євпаторія: На території Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу уражено два літаки Бе-12 .

Запорізька область: У районі населеного пункту Астраханка підрозділи Сил оборони знищили реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) «Торнадо-С».

Наслідки удару ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наслідки удару ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наслідки удару ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Наслідки удару ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Системна демілітаризація

У Генштабі наголошують, що атаки є частиною системної роботи зі зниження бойових спроможностей держави-агресора.

«Сили оборони України продовжують системно знижувати бойовий потенціал агресора, позбавляючи його можливостей вести наступальні дії. Далі буде!» — йдеться у повідомленні.

Наразі остаточні втрати противника та масштаби руйнувань дорозвідуються.

Зазначимо, що кораблі проєкту 22460 «Охотник» — це швидкісні патрульні кораблі, які ворог використовує для охорони акваторії та розвідки. Літаки Бе-12 є амфібіями, призначеними для протичовнової оборони та пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, Генштаб підтвердив ураження воєнного заводу в російській Удмуртії ракетами «Фламінго».