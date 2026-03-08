- Дата публікації
Сили оборони уразили ворожі катер та "Панцир": деталі
ЗСУ завдали серії нищівних ударів по військових об’єктах РФ — від Бєлгорода до окупованого Криму.
Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах росіян на окупованих територіях та на території РФ.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (окупований Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.
Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено:
пункт управління дронами «Оріон» у районі Красносільського (Крим),
пункт управління дронами у Дунайці (Бєлгородська обл., РФ),
пункт управління дронами у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (окупована частина Донецької обл.).
Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів росіян у районах Нижнього Рогачика (окупована частина Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (окупована частина Донецької обл.).
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
