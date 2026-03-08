Сили оборони уразили ворожі катер та "Панцир": деталі

Сили оборони уразили ворожі ЗРГК «Панцирь-С1» і катер БК-16 у Криму / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах росіян на окупованих територіях та на території РФ.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (окупований Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника. Зокрема уражено:

пункт управління дронами «Оріон» у районі Красносільського (Крим),

пункт управління дронами у Дунайці (Бєлгородська обл., РФ),

пункт управління дронами у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (окупована частина Донецької обл.).

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів росіян у районах Нижнього Рогачика (окупована частина Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (окупована частина Донецької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Раніше повідомлялося, що за минулу добу російська армія втратила ще 930 солдатів, а також танки, артилерійські системи і броньовані машини.