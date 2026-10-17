ЗСУ / © Associated Press

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16 жовтня та в ніч проти 17 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Пошкоджено залізничний міст на Брянщині, на Донеччині уражено склад МТЗ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«У районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча», — йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, це має ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

Крім того, на т.о. території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських загарбників. Удари зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Нагадаємо, Україна завдала удару по російському аеродрому, де базувалися Су-34, споряджені авіабомбами. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено. Літаки були готові до нових атак на Україну та споряджені авіабомбами.

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