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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Сили оборони уразили залізничний міст у Брянській області — і це ще не все

Очікується, що це ускладнить залізничну логістику російських військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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ЗСУ

ЗСУ / © Associated Press

16 жовтня та в ніч проти 17 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку логістичних об’єктів російської армії. Пошкоджено залізничний міст на Брянщині, на Донеччині уражено склад МТЗ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У районі населеного пункту Слобода-Селецька Брянської області зафіксували ураження залізничного мосту через річку Унеча», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, це має ускладнити залізничну логістику російських окупаційних військ, зокрема постачання боєприпасів, пального та військової техніки.

Крім того, на т.о. території Донецької області українські військові уразили склади матеріально-технічних засобів російських загарбників. Удари зафіксували в районах Новоандріївки, Микільського та Маріуполя.

Нагадаємо, Україна завдала удару по російському аеродрому, де базувалися Су-34, споряджені авіабомбами. За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки знищено чотири літаки Су-34, ще два — уражено. Літаки були готові до нових атак на Україну та споряджені авіабомбами.

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