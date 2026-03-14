Укрaїнa
270
1 хв

Сили оборони вдарили по аеродрому «Майкоп» в Росії: що відомо

У Брянську виведено з ладу ключове виробництво мікросхем для ракет, а в Адигеї під удар потрапив військовий аеродром.

Дмитро Гулійчук
Удар по Адигеї

Удар по Адигеї / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.

Крім того, було уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу росіян «Кремній Ел» у Брянську.

Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху цього корпусу.

Також уражено склад зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на пів року.

Нагадаємо, що 10 березня Сили оборони завдали удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї. Підприємство виготовляє напівпровідники та мікросхеми — фактично «мізки» ракет, зокрема «Іскандерів».

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ вдарили по важливому об’єкту у Брянську.

