Сили оборони вдарили по аеродрому «Майкоп» в Росії: що відомо
У Брянську виведено з ладу ключове виробництво мікросхем для ракет, а в Адигеї під удар потрапив військовий аеродром.
Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому.
Крім того, було уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу росіян «Кремній Ел» у Брянську.
Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Внаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху цього корпусу.
Також уражено склад зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на пів року.
Нагадаємо, що 10 березня Сили оборони завдали удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї. Підприємство виготовляє напівпровідники та мікросхеми — фактично «мізки» ракет, зокрема «Іскандерів».
Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що ЗСУ вдарили по важливому об’єкту у Брянську.