Сили оборони вдарили по логістиці РФ: уражено три мости, склад і пункти управління БпЛА (фото)

Міст у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині / © Telegram / Сергій Стерненко

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Протягом 28 червня та в ніч на 29 червня Сили оборони України завдали серії ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Під вогнем опинилися мости, склад матеріально-технічного забезпечення, пункти управління безпілотниками та об’єкти військового зв’язку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, українські захисники уразили автомобільний міст поблизу тимчасово окупованого Новоазовська на Донеччині, а також два залізничні мости на території Луганської області.

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© Telegram / Сергій Стерненко

Наразі результати ураження уточнюються.

Українські сили завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських військ у районі Новосвітлівки Луганської області.

Також під удар потрапили три пункти управління безпілотними літальними апаратами противника. Вони розташовувалися поблизу Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного в Курській області РФ та Бахмута Донецької області. Окремо було уражено пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби російських військ у районі Великої Новосілки на Донеччині.

У Генштабі також повідомили, що після додаткового аналізу підтверджено успішне ураження двох об’єктів військового зв’язку в районі населеного пункту Миняєво Московської області РФ. За інформацією військових, унаслідок удару, завданого 26 червня, одну будівлю було повністю знищено, ще одна зазнала значних пошкоджень із частковим руйнуванням.

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Українські військові наголосили, що й надалі продовжуватимуть системні удари по військовій логістиці, системах управління та забезпечення російської армії з метою послаблення її бойових можливостей.

Водночас радник міністра оборони України Сергій Стерненко опублікував фото зруйнованого автомобільного мосту в тимчасово окупованому Новоазовську, який, за даними Генштабу, був уражений під час цієї операції.

«Зруйнований автомобільний міст у тимчасово окупованому Новоазовську на Донеччині. Генштаб повідомив, що за останні дві доби Сили оборони уразили також два залізничні мости на Луганщині», — написав він.

Нагадаємо, раніше йшлося про паливну кризу в Росії, що через українські атаки вийшла на новий рівень. Нестача бензину та авіапалива змусила Москву скасувати обмеження на постачання пального та імпортувати із третіх країн.

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