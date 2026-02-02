Сили оборони вдарили по росіянах на окупованих територіях: які втрати РФ

Стовп диму / © DepositPhotos

На Донеччині бійці ЗСУ знищили два пункти управління окупаційних військ. Також уражено склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Які цілі уражено

За даними Генштабу:

у районі Курахівки (ТОТ Донецької області) — уражено два пункти управління противника полкового та дивізійного рівнів. Також зафіксовано влучання у склад боєприпасів, що забезпечував підрозділи загарбників.

у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області — уражено пункти управління БпЛА.

Втрати окупантів зараз уточнюються. Інформація вплине на статистику у щоденному зведенні.

«Сили оборони України продовжують системно знижувати наступальні спроможності противника, зокрема шляхом ураження пунктів управління та об’єктів логістики», — повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як ми писали раніше, втрати РФ перетнули нову психологічну позначку.

Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 241 530 солдатів армії Росії. За минулу добу ліквідовано ще 850 військових. Дані, як наголошують у Генштабі, уточнюються.

Є у ворога серйозні втрати у техніці. Зокрема, знищено танки, ББМ, артсистеми тощо.