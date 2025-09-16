Сили оборони вдарили по Саратовському НПЗ: які наслідки ураження

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

У ніч на 16 вересня українські бійці вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу РФ. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

16.09.25 ССО вдарили по Саратовському НПЗ у Росії

Деталі

Як зазначається, Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві численної кількості нафтопродуктів: бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо.

«Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн», — йдеться у повідомленні.

Це підприємство, наголошують у Генштабі, активно працює на військову машину РФ.

Сили оборони України продовжать атакувати військові об’єкти, які здатності забезпечувати окупаційні війська пальним, боєприпасами та озброєнням.

Раніше українські бійці вдарили по Кіриському нафтопереробному заводу у Ленінградській області. Це один із найбільших НПЗ у Росії. Обєкт призупинив роботу ключової установки після атаки безпілотників.

За підрахунками, пошкоджений підрозділ забезпечує майже 40% від загальної потужності заводу, який може переробляти близько 20 млн тонн нафти на рік. Унаслідок пожежі, що виникла через падіння уламків дронів, пошкоджено піч та інше обладнання. Відновлювальні роботи можуть тривати близько місяця.