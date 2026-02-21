ТСН у соціальних мережах

Сили оборони відкинули росіян на півдні, але окупанти тиснуть на Донеччині: мапа Deep State

Українські військові відкинули російських окупантів поблизу Калинівського та Тернового, однак ворог зміг просунутися на кількох гарячих напрямках у Донецькій області.

Війна в Україні

ЗСУ відкинули росіян на півдні / © Associated Press

Ситуація на лінії фронту залишається надзвичайно динамічною. Українські захисники демонструють успіхи на південному напрямку, проте російські війська продовжують масовано тиснути на Донеччині.

Про це пише DeepState.

Успіхи Сил оборони на півдні

За оновленими даними аналітиків, українським військовим вдалося відкинути противника на південному фронті — на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

«Сили Оборони відкинули противника поблизу Калинівського та у Терновому», — зазначають аналітики.

Саме там наші захисники продовжують активні дії для стабілізації лінії зіткнення та витіснення ворога з раніше захоплених позицій.

Просування ЗСУ поблизу Калинівського та у Терновому / © Deepstatemap

Просування ворога на Донеччині

Водночас ситуація в Донецькій області залишається дуже складною. Російські війська змогли просунутися безпосередньо у місті Покровськ.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи на Лиманському та Сіверському напрямках. Зафіксовано просування ворога у Свято-Покровському та поблизу Платонівки Донецької області.

Також аналітики повідомляють про загострення на Краматорському напрямку. Там російські загарбники просунулися поблизу Бондарного та у Привіллі.

Тактичні успіхи ЗСУ на південному фронті

Нагадаємо, раніше українські військові повідомляли про тактичні успіхи на півдні, зокрема в напрямку населених пунктів Павлівка, Успенівка, Тернове та Тернувате. Це стало можливим завдяки ретельній підготовці та проблемам зі зв’язком у ворога.

Проте офіцери ЗСУ застерігають від надмірного оптимізму, наголошуючи, що «вікно можливостей» для просування може швидко закритися, якщо ворог підтягне нові резерви.

Також днями стало відомо, що Сили оборони України проводять низку контратакувальних та штурмових дій на південному фронті, щоб зупинити просування противника та не дати йому закріпитися на нових позиціях.

За словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, українські військові активно відбивають «сіру зону» та підтягують резерви. Попри напружену ситуацію, захисники роблять усе можливе для покращення свого тактичного положення та стабілізації лінії зіткнення.

