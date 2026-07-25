Сили оборони вперше уразили російський аналог HIMARS: що відомо про РСЗВ "Сарма"

ЗСУ на фронті / © Associated Press

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Сили оборони України, за повідомленням українських військових, вперше уразили новітню російську реактивну систему залпового вогню «Сарма», яку в РФ позиціонують як перспективний аналог американської HIMARS.

Відео моменту удару оприлюднили у 1-му корпусі Національної гвардії України «Азов».

За інформацією військових, удар по реактивній системі було завдано на Добропільському напрямку після того, як російські війська використали її для підтримки масштабного механізованого штурму.

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Повідомляється, що установку уразив ударний безпілотник літакового типу.

Що відомо про РСЗВ «Сарма»

«Сарма» є новою російською реактивною системою залпового вогню калібру 300 мм. Проєкт створювали як розвиток програми «Кама», метою якої було створення легшої та мобільнішої альтернативи РСЗВ «Торнадо-С».

Вперше про розробку комплексу російські державні ЗМІ повідомили 2023 року, а саму машину публічно продемонстрували лише 2025-го. Комплекс побудований на шасі КамАЗ-63501 із броньованою кабіною та має шість напрямних для запуску реактивних снарядів.

Чим Сарма відрізняється від «Торнадо-С»

За оприлюдненими раніше технічними даними, нова система приблизно на 10 тонн легша за «Торнадо-С», що має зробити її мобільнішою та швидшою під час зміни позицій.

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Також вона отримала нову автоматизовану систему управління вогнем і наведення.

Імовірна дальність ураження становить від 90 до 110 кілометрів.

За даними, оприлюдненими профільними військовими аналітиками, у 2024 році Міноборони РФ замовило два дивізіони нових реактивних систем — загалом 12 пускових установок і стільки ж транспортно-заряджаючих машин.

Вартість однієї установки оцінювалася приблизно у 155 мільйонів рублів, що зробило її дорожчою за РСЗВ «Торнадо-С», які закуповувалися паралельно.

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Дата публікації 22:38, 25.07.26 Кількість переглядів 3 Сили оборони вперше уразили російський аналог HIMARS — РСЗВ Сарма

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