ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
661
Час на прочитання
2 хв

Сили оборони уразили низку об’єктів окупантів у Росії та Криму: деталі від Генштабу

У ніч проти 6 жовтня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру заводу імені Я.М. Свердлова в Росії та потужності морського нафтового терміналу у Феодосії. На місцях зафіксовано пожежі й вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Уражено об'єкти РФ

Уражено об’єкти РФ

Під час нічної операції 6 жовтня Сили оборони уразили підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова». Це один з великих російських виробників вибухових речовин і компонентів для боєприпасів. У районі цілі пролунали численні вибухи та почалася пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Також влучання зафіксували по потужностях АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії (окупований Крим). На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

«На тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ», — йдеться у матеріалі.

Результати частини уражень об’єктів держави-агресорки наразі уточнюються.

Що відомо про об’єкти

Завод ім. Я.М. Свердлова — підприємство, яке виготовляє вибухові речовини та споряджає широкий спектр боєприпасів, зокрема авіаційні й артилерійські снаряди, авіабомби та бойові частини для ракетних і протитанкових систем. Ураження таких об’єктів, за інформацією оборонного відомства, спрямоване на зниження наступального потенціалу противника та його здатності завдавати ракетно-бомбових ударів.

Морський нафтовий термінал (Феодосія) — багатофункціональний комплекс для перевалки нафти й нафтопродуктів між залізницею, автомобільним і морським транспортом. Генштаб наголошує на його використанні для забезпечення російської армії на тимчасово окупованій території Криму.

Генштаб повідомляє, що Сили оборони продовжують заходи зі зниження військово-економічного потенціалу російських окупантів.

Раніше в Генштабі повідомили оновлені втрати Росії у війні проти України.

Так, ЗСУ ліквідували вже 1 116 340 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1 090 військових.

Втрати у техніці становлять:

  • танків — 11235 (+5)

  • бойових броньованих машин — 23313 (+14)

  • артилерійських систем — 33464 (+18)

  • РСЗВ — 1516

  • засобів ППО — 1223 (+1)

  • літаків — 427

  • гелікоптерів — 346

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 67226 (+363)

  • крилатих ракет — 3841 (+38)

  • кораблв / катерів — 28

  • підводних човнів — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 63496 (+63)

  • спеціальної техніки — 3971.

Дата публікації
Кількість переглядів
661
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie