- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 661
- Час на прочитання
- 2 хв
Сили оборони уразили низку об’єктів окупантів у Росії та Криму: деталі від Генштабу
У ніч проти 6 жовтня підрозділи Сил оборони уразили інфраструктуру заводу імені Я.М. Свердлова в Росії та потужності морського нафтового терміналу у Феодосії. На місцях зафіксовано пожежі й вибухи.
Під час нічної операції 6 жовтня Сили оборони уразили підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова». Це один з великих російських виробників вибухових речовин і компонентів для боєприпасів. У районі цілі пролунали численні вибухи та почалася пожежа.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.
Також влучання зафіксували по потужностях АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії (окупований Крим). На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.
«На тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ», — йдеться у матеріалі.
Результати частини уражень об’єктів держави-агресорки наразі уточнюються.
Що відомо про об’єкти
Завод ім. Я.М. Свердлова — підприємство, яке виготовляє вибухові речовини та споряджає широкий спектр боєприпасів, зокрема авіаційні й артилерійські снаряди, авіабомби та бойові частини для ракетних і протитанкових систем. Ураження таких об’єктів, за інформацією оборонного відомства, спрямоване на зниження наступального потенціалу противника та його здатності завдавати ракетно-бомбових ударів.
Морський нафтовий термінал (Феодосія) — багатофункціональний комплекс для перевалки нафти й нафтопродуктів між залізницею, автомобільним і морським транспортом. Генштаб наголошує на його використанні для забезпечення російської армії на тимчасово окупованій території Криму.
Генштаб повідомляє, що Сили оборони продовжують заходи зі зниження військово-економічного потенціалу російських окупантів.
Раніше в Генштабі повідомили оновлені втрати Росії у війні проти України.
Так, ЗСУ ліквідували вже 1 116 340 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1 090 військових.
Втрати у техніці становлять:
танків — 11235 (+5)
бойових броньованих машин — 23313 (+14)
артилерійських систем — 33464 (+18)
РСЗВ — 1516
засобів ППО — 1223 (+1)
літаків — 427
гелікоптерів — 346
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 67226 (+363)
крилатих ракет — 3841 (+38)
кораблв / катерів — 28
підводних човнів — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 63496 (+63)
спеціальної техніки — 3971.