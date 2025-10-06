Сили оборони уразили низку об’єктів окупантів у Росії та Криму: деталі від Генштабу

Уражено об’єкти РФ

Під час нічної операції 6 жовтня Сили оборони уразили підприємство «Завод ім. Я.М. Свердлова». Це один з великих російських виробників вибухових речовин і компонентів для боєприпасів. У районі цілі пролунали численні вибухи та почалася пожежа.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Також влучання зафіксували по потужностях АТ «Морський нафтовий термінал» у Феодосії (окупований Крим). На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа.

«На тимчасово окупованій території українського Криму є влучання по складу боєприпасів окремого батальйону матеріального забезпечення 18-ї загальновійськової армії РФ», — йдеться у матеріалі.

Результати частини уражень об’єктів держави-агресорки наразі уточнюються.

Що відомо про об’єкти

Завод ім. Я.М. Свердлова — підприємство, яке виготовляє вибухові речовини та споряджає широкий спектр боєприпасів, зокрема авіаційні й артилерійські снаряди, авіабомби та бойові частини для ракетних і протитанкових систем. Ураження таких об’єктів, за інформацією оборонного відомства, спрямоване на зниження наступального потенціалу противника та його здатності завдавати ракетно-бомбових ударів.

Морський нафтовий термінал (Феодосія) — багатофункціональний комплекс для перевалки нафти й нафтопродуктів між залізницею, автомобільним і морським транспортом. Генштаб наголошує на його використанні для забезпечення російської армії на тимчасово окупованій території Криму.

Генштаб повідомляє, що Сили оборони продовжують заходи зі зниження військово-економічного потенціалу російських окупантів.

Раніше в Генштабі повідомили оновлені втрати Росії у війні проти України.

Так, ЗСУ ліквідували вже 1 116 340 солдатів армії РФ. За минулу добу ліквідовано ще 1 090 військових.

Втрати у техніці становлять:

