Сили оборони вдарили по складах РФ на Донбасі: які втрати ворога

Сили оборони вразили склади з боєприпасами та дронами РФ. Логістика ворога порушена на Донеччині та Луганщині.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Деталі

Як стверджують у Генштабі, армія РФ намагалася організувати видачу:

для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області боєприпасів — мін, гранат, патронів, пострілів для танків, (зокрема — високоточні ЗУБК-14), та снарядів для артилерії;

для потреб окупантів на Донеччині понад 19000 БпЛА — «Молнія», «Бумеранг», «Вандал новгородський», «Горинич» та інші, а також супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

Так, 29 серпня бійці ОСУВ «Дніпро» завдали удару по логістичному пункту розподілу БпЛА, знищивши величезні запаси ударних дронів РФ.

«Черга ворожих боєприпасів настала 18 вересня 2025 року, коли підрозділи Збройних Сил та Служби безпеки України знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. На додачу до боєприпасів, згоріли і транспортні засоби ворога», — повідомили у ГШ.

Очевидно, що результат ефективної співпраці тих, хто знаходить і тих, хто уражає, покращується із кожним разом. І далі, наголошують у Генштабі, буде.

Раніше ССО завдали удару по логістичному хабу 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ. Об’єкт розташований у Курській області.

Внаслідок удару, попередньо, було уражено: