Сили ППО на Хмельниччині збила кілька ворожих БпЛА — ОВА

Внаслідок падіння уламків постраждалих та руйнувань не виявлено.

Робота сили ППО

Робота сили ППО / © Getty Images

Увечері 12 лютого на території Хмельницької області сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військові адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час вечірніх сигналів „Повітряна тривога“ на території області працювали сили ППО ЗСУ. Є збиті повітряні цілі», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що внаслідок збиття та падіння ворожих цілей постраждалих та руйнувань не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки ударних безпілотників увечері, 12 лютого, в Одеському районі спостерігаються значні перебої з електрикою, а також з тепло і водопостачанням.

Ми раніше інформували, що після чергової нічної атаки ворога в Одесі зафіксовано суттєві руйнування цивільної та критичної інфраструктури.

