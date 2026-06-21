Сили спецоперацій вдарили по НПЗ у Сибіру: дрони подолали близько 2500 км

НПЗ РФ (ілюстративне фото)

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Сили спецоперацій ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу в Тюмені, що в РФ. Українські безпілотники пролетіли близько 2500 кілометрів.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних Сил України.

Атака на Тюменський НПЗ — що відомо

За інформацією ЗСУ, операцію провели 20 червня підрозділи Deep Strike ССО. Це доводить, що Україна може завдавати все більш точних і далеких ударів по важливих цілях ворога.

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«Сили спеціальних операцій нарощують спроможності своїх далекобійних ударів. Все менше місця в рф, куди не повертається розпочата росіянами війна», — зазначили у ССО.

Військові повідомляють, що Тюменський НПЗ є великим підприємством повного циклу. Його потужність сягає 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо.

Також відіграє ключову роль у забезпеченні паливом регіонів Західного Сибіру. У ССО зазначили, що й надалі битимуть по ворожих об’єктах у глибині Росії, називаючи такі атаки «далекобійними санкціями».

ЗСУ атакують НПЗ Росії — останні новини

Нагадаємо, 18 червня Москву атакували близько 200 дронів — це одна з наймасштабніших атак. Один із них влучив у нафтозавод у Капотні: через густий чорний дим у місті стало темно посеред білого дня.

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Після удару 18 червня московський НПЗ «Газпромнефть» повністю зупинив виробництво пального.

Раніше Анатолій Храпчинський заявив, що Україна знайшла ключ до захисту Москви, оскільки російська ППО виснажила свої запаси і виявилася не готовою до появи малорозмірних дронів на близькій відстані.

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