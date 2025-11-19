Син мера незаконно оформив інвалідність і соцвиплати: куди витратив гроші

Син мера одного з міст Черкащини, який оформив інвалідність і соцвиплати

Реклама

На Черкащині син мера одного з міст незаконно оформив інвалідність і соцвиплати. Проте гроші він швидко програв гроші в онлайн-казино.

Про це повідомляє Нацполіція.

Як стало відомо, жодних підстав для отримання інвалідності у хлопця не було. Він підробив документи. Так, він незаконно здобув II групу інвалідності, після чого впродовж тривалого часу отримував державну соціальну допомогу.

Реклама

«Крім того, використовуючи ті самі схеми, чоловік оформив статус внутрішньо переміщеної особи, на який він не мав права, та отримував додаткові соціальні виплат», — йдеться у повідомленні.

У ході слідства було встановлено, що більшість коштів, отриманих незаконним шляхом, він програв у онлайн-казино.

Фейкова інвалідність вже анульована. Також задокументували всі обставини її призначення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за шахрайство. Досудове розслідування триває.

Реклама

Нагадаємо, мешканка Рівненської області вигадала незвичайний спосіб допомогти синові уникнути мобілізації.

Так, порушниця використала Photoshop та коректор, щоб змінити групу інвалідності у своїх документах і передала підроблені довідки синові для подання до ТЦК та СП.

За свій вчинок жінка сплатить штраф у розмірі 8500 грн.