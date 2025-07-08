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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
495
Час на прочитання
2 хв

"Син народився вже після похорону": історія 21-річного поліцейського з Чернігівщини, що загинув на фронті

21-річний Михайло Кулакевич працював у поліції, та вирішив добровільно піти на фронт.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Михайло Кулакевич

Михайло Кулакевич / © Факти

Михайло Кулакевич із села Вороньки на Чернігівщині загинув в жовтні 2023 року, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута. Йому був лише 21 рік. Його син народився уже після загибелі Михайла і ніколи не побачить батька.

Історію бійця розповідають «Факти».

Михайло працював у поліції і добровільно виявив бажання приєднатися до штурмового полку «Сафарі» Департаменту поліції особливого призначення.

«Ми давно були знайомі — навчалися в одній школі, я була на рік старша. Міша раніше поїхав на навчання до Києва, а через рік туди ж вирушила і я. Саме в столиці наша дружба переросла у стосунки. Ми були разом три роки. До речі, наша річниця — 20 жовтня, така ж дата, як день його загибелі», — розповіла кохана полеглого воїна Катерина Коваль.

Пара так і не встигла офіційно побратися. Проте за кілька місяці до загибелі Катерина повідомила Михайлові радісну новину — вони стануть батьками.

«Ми з Мішею дуже хотіли дитину. Та лікарі не давали великих шансів через певні проблеми. Але, як виявилося, дива існують. У період, коли Михайло перебував у госпіталі, наближався його день народження. Я хотіла зробити йому сюрприз — замовити бенто-торт. Саме тоді, відчувши всередині себе „трепет метеликів“, зробила тест на вагітність. Він показав дві смужки. Я була в шоці. Спершу хотіла сказати Михайлу одразу, але вирішила зробити сюрприз — повідомити в день народження. Тому на торті зробила напис: „Гномику, ти станеш татком“. Коли Михайло його побачив — сяяв. „Кицю, це правда? Ти не жартуєш?“ — перепитував він. Цю мить я записала на відео і досі часто його передивляюсь», — розповідає Катерина.

Їхній синочок Тимофій народився у травні 2024 року — уже після загибелі Михайла.

/ © Факти

© Факти

«З того часу, як би мені не було важко, мене завжди рятує наш Тимофій — своєю посмішкою, поглядами, маленькими перемогами. Час минає, але біль не стихає. Бо я дуже кохала Михайла. Він був не просто коханий — він був частиною мене», — підсумувала вона.

Раніше повідомлялося, що у Рівному народився хлопчик, зачаття якого відбулося після загибелі батька-військового.

Також ми писали, що у Тернополі вдова бійця народила двійню у день народження чоловіка. Крім чоловіка, на фронті вона втратила старшого сина.

Дата публікації
Кількість переглядів
495
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