Син підозрюваного служив з Парубієм в одному батальйоні: нардеп розповів, ким насправді був "Лемберг"

Нардеп надав подробиці про ймовірного вбивцю Парубія

Розповідь про чоловіка, який буцімто через пошуки зниклого сина убив Андрія Парубія, є дивною.

Таку думку висловив народний депутат Микола Княжицький у своєму дописі в соцмережі.

За словами Княжицького, який особисто знайомий із мамою «Лемберга», Михайла, що зник безвісти, той на початку війни із групою львів’ян добровольцем вступив до 206-го батальйону. Там же був і Андрій Парубій.

«Я знаю маму „Лемберга“, Михайла, що зник безвісти. Вона відома письменниця і фотографиня. Співпрацює з „Еспресо“ (загальноукраїнський інформаційний телеканал — ред.). Я бачив і самого Михайла. Вони з групою львів’ян приїхали тоді у 206 батальйон добровольцями. Батальйон формували у штабі нашої партії на Лаврській. Ми всі, депутати ЄС, записалися туди на початку. Там же був і Андрій Парубій. Його фото у формі зі зброєю на блокпостах з тих часів», — написав Княжицький.

І Михайло «Лемберг», і його мама Олена, і сам Андрій Парубій відомі як патріоти України. Неодноразово вшанування пам’яті «Лемберга» організовувала племінниця Парубія Христина, яка у прямому ефірі «Еспресо» представляла книгу та заходи на його честь.

Натомість про «батька Лемберга» ніхто не знав. Він покинув сім’ю 27 років тому, мав ще одну дитину від другого шлюбу, яку також залишив, і навіть мав провадження за несплату аліментів.

Тож образ «люблячого батька у відчаї» є «дивним», зазначає Княжицький. Натомість у такій історії можна побачити зручний об’єкт для маніпуляцій та ворожих інформаційних операцій.

«Розповідь про люблячого батька — вигадка і легенда. А ось об’єкт для вербовки і легенди — це ідеальний», — додав народний депутат.

Нагадаємо, раніше колишня дружина ймовірного вбивці ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія розповіла про минуле Михайла Сцельнікова та зникнення їхнього сина під Бахмутом.

Підозрюваний Сцельніков дійсно має двох колишніх дружин та податкові борги. Син Сцельнікова, Михайло-Віктор, зник ще в травні 2023-го в районі Бахмута. Тепер перша дружина та матір Михайла-Віктора звинувачує чоловіка у вбивстві не тільки політика, але й у «вбивстві» власного сина.