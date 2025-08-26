Син зарізав власного батька: що відомо про підозрюваного (фото)

В Острозі 67-річний чоловік помер у лікарні після ножового поранення / Фото ілюстративне / © Getty Images

У Рівненській області відкрито кримінальне провадження за фактом сімейної трагедії. В Острозі 67-річний чоловік помер у лікарні після ножового поранення, якого завдав йому рідний син.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Інцидент стався 20 серпня у селі Оженин. Під час побутового конфлікту 38-річний місцевий житель ударив свого батька ножем у груди. Постраждалого госпіталізували з проникним пораненням, однак врятувати його життя лікарям не вдалося — через три дні чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. Первинну кваліфікацію справи за ч. 1 ст. 121 КК України («Умисне тяжке тілесне ушкодження») після смерті потерпілого змінили на ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

За рішенням суду підозрюваний перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Розслідування триває під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

