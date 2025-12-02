Вижив заради маминої пам'яті: Назарчик, який пережив атаку РФ в утробі, виписаний після 3 місяців боротьби за життя / © Pexels

Назарчика — сина Тетяни Сакіян, яка на восьмому місяці вагітності стала жертвою російського удару в Києві і встигла перед смертю передчасно, у важкому стані народити дитину — виписують з перинатального центру після майже 3 місяців у лікарні.

Про це повідомила Алла Мельничук — керівниця БО «Мама і немовля», яка надає допомогу родині хлопчика, передає hromadske.

За її словами, маленький Назар переніс чотири операції на головному мозку, йому встановлено шунтувальну систему. Лікарі запевняють, що завдяки цьому він зможе розвиватися повноцінно.

Хлопчика забирає з лікарні опікунка — його рідна тітка, сестра батька. Разом вони рушають до Івано-Франківська, де живе жінка. Сам батько дитини, 29-річний Вадим також постраждав унаслідок російської атаки і теж довго перебував у лікарні. Мама дитини, 24-річна Тетяна Сакіян, яка понад два тижні боролася за життя після влучання російського дрона-камікадзе у її квартиру, померла наприкінці вересня.

У виданні зауважують, що наразі Вадим добивається юридичного визнання свого батьківства. Адже на момент народження сина їхній з Тетяною шлюб не був зареєстрований.

Нагадаємо, що 7 вересня у багатоповерхівку Святошинського району Києва влучив російський дрон. Тетяна Сакіян разом з цивільним чоловіком Вадимом отримали 80% опіків тіла.

Їй екстренно викликали пологи. Хлопчика назвали Назар, як мріяла про це мама. Проте врятувати жінку, на жаль не вдалося — через два тижні вона померла у лікарні. Сестра батька дитини Вадима Оксана Богдан розповіла, що немовля, Назарчик, через стрес та важкі пологи дістав крововилив у мозок і довго перебував у важкому стані.