"Сина забрав ТЦК, а вдома залишилася замкнена психічно хвора мати": деталі скандального випадку у Вінниці

У Вінниці психічно хвора жінка залишилася замкнена вдома одна після того, як її єдиного сина мобілізували / © колаж ТСН.ua/pixabay.com

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У Вінниці психічно хвора жінка залишилася замкнена вдома одна після того, як її єдиного сина на вулиці затримали співробітники ТЦК та СП та доправили до центру комлектування.

Про це пише видання Вінниці “20 хвилин”.

«Хлопець, який і сам не дуже здоровий в психічному плані, вже шостий день проходить курс молодого бійця. Хворою матір’ю весь цей час опікувались сусіди після того, як змогли потрапити до оселі. Жінка відмовлялась їсти, тому швидка, поліція і небайдужі люди поклали її на Ющенка (Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка — ред.). Через два тижні її потрібно забрати. Але кому?..» — йдеться у розповіді журналістки.

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Зі слів сусідів родини, голови ОСББ авторка матеріалу повідомляє, що жінка має психічні проблеми, тож не виходить на вулицю. Також вона не отримує пенсію, тому що не оформила відповідні документи.

«Все її соціальне життя — це син, який годує маму, який її доглядає і оберігає від сусідів. Адже під час загострень жінка може вночі співати на балконі, або кричати, або обливати чужу білизну власною сечою….» — йдеться у матеріалі.

Раз на рік сусіди клали жінку на лікування в лікарню ім. Ющенка. Примусово, за допомогою поліції.

Як розповів голова ОСББ, син Ярослав самостійно доглядає маму вже майже 10 років, а останнім часом дуже сильно змінився.

«Став пригнічений, відлюдькуватий. У спеку ходив одягнений в шапку і теплі речі, втім. і слово „ходив“ — то не дуже про Ярослава, пересувався більше. І просто глянувши на хлопця можна було сказати — в нього явні проблеми, йому явно потрібна допомога лікарів», — розповідає чоловік.

Наразі жінка перебуває у психоневрологічній лікарні. Через два тижні її випишуть. А 32-річний Ярослав проходить курс молодого бійця.

Тим часом в Одеському ТЦК виник конфлікт. Там мобілізований відмовлявся залишати приміщення. Кадри оприлюднили місцеві ЗМІ.

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