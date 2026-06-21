Синдром вигорання під час війни: як зупинити виснаження

Виснаження

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Війна, постійна невизначеність, високий темп роботи, дедлайни та відповідальність стали частиною повсякденного життя мільйонів українців. Багато людей звикли працювати в умовах тривалого стресу й часто не помічають моменту, коли навантаження починає негативно впливати на здоров’я та працездатність. Фахівці наголошують: навіть найстійкіша людина має обмежений ресурс, тому важливо вчасно розпізнавати сигнали перевантаження та знаходити можливості для відновлення.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Не весь стрес однаково шкідливий

Стрес не завжди має негативний вплив. Психологи розрізняють два його основних види — еустрес і дистрес.

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Еустрес допомагає мобілізувати сили, концентруватися на завданнях, швидко реагувати на виклики та досягати результатів. Такий стан виникає тоді, коли людина бачить мету, має достатньо ресурсів і відчуває контроль над ситуацією.

Натомість дистрес має руйнівний вплив. Він виникає тоді, коли навантаження перевищує можливості людини, а ресурсів для подолання труднощів недостатньо. У таких умовах зростає ризик емоційного та фізичного виснаження.

Фахівці наголошують: небезпечним є не саме навантаження, а його тривалість та відсутність повноцінного відновлення.

Які сигнали перевантаження подає організм

Однією з найбільших проблем є те, що люди часто не помічають або свідомо ігнорують перші сигнали перевтоми.

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Серед фізичних проявів перевантаження можуть бути:

головний біль;

напруга в шиї та плечах;

порушення сну;

швидка втомлюваність;

прискорене серцебиття;

часті застудні захворювання.

До емоційних сигналів належать дратівливість, підвищена тривожність, відчуття безсилля та емоційне спустошення.

На поведінковому рівні перевантаження може проявлятися через прокрастинацію, збільшення кількості помилок, відмову від відпочинку та перерв, а також надмірне споживання кави або інших стимулюючих напоїв.

Часто люди пояснюють такі симптоми звичайною втомою та продовжують працювати у тому самому режимі, що лише погіршує ситуацію.

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Війна посилює психологічне навантаження

Українці сьогодні живуть в умовах подвійного стресу. Окрім професійних викликів, на психіку впливають наслідки війни.

Частина громадян пережила обстріли, втрату близьких, вимушений переїзд або тривалу розлуку з родиною. Через це навіть звичні робочі труднощі можуть сприйматися набагато гостріше, ніж раніше.

За наведеними даними, сильний стрес через війну відчувають 83% українців. Саме тому фахівці радять уважніше ставитися до свого самопочуття та переглянути власні уявлення про те, який рівень навантаження є прийнятним.

Чому вихідних недостатньо для відновлення

Поширеною є думка, що достатньо дочекатися вихідних або відпустки, щоб повністю відновити сили. Однак відпочинок — це не лише відсутність роботи.

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Для якісного відновлення важливими є чотири складові:

відключення від робочих думок;

розслаблення;

заняття, які дають відчуття розвитку та компетентності;

можливість самостійно розпоряджатися власним вільним часом.

Пасивне проведення часу в соціальних мережах або спроби працювати ще більше часто створюють лише ілюзію відновлення.

Натомість найкращий ефект демонструють якісний сон, фізична активність, прогулянки на свіжому повітрі та підтримка близьких людей.

Як захистити власний ресурс від виснаження

Фахівці рекомендують не лише поповнювати ресурс, а й захищати його від надмірного виснаження.

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Для цього варто:

планувати робоче навантаження;

встановлювати професійні межі;

делегувати частину завдань;

регулярно робити перерви протягом дня.

Корисною практикою також є створення так званих «захищених блоків» часу — періодів без нарад, дзвінків та повідомлень, які можна присвятити складним завданням, аналізу або відновленню концентрації.

Справжня стійкість — це не робота на знос

У суспільстві часто захоплюються людьми, які працюють без відпочинку та витримують надмірні навантаження. Проте справжня професійна стійкість полягає не в роботі на межі можливостей.

Вона полягає у здатності своєчасно помічати сигнали перевантаження, дбати про власний ресурс і не допускати виснаження.

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Адже найціннішим ресурсом будь-якої організації залишаються люди. Саме від їхнього фізичного та психологічного стану залежить якість роботи, ефективність рішень та здатність долати щоденні виклики.

Як зазначають в Інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради, в умовах тривалого стресу особливо важливо не ігнорувати сигнали організму, своєчасно відновлювати внутрішні ресурси та підтримувати баланс між роботою і відпочинком. Це допомагає зберігати працездатність, психологічну стійкість і професійну ефективність навіть за тривалих навантажень.

Раніше психологиня Олена Бортнікова пояснила, чому українці дедалі частіше ігнорують повітряні тривоги та не спускаються в укриття. Це може бути наслідком хронічної втоми та емоційного виснаження через тривалий стрес від війни.

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