"Синя галочка" в Instagram: як популярний символ став пасткою шахраїв та як не втратити акаунт

Ми звикли, що синя галочка в Instagram підтверджує справжність акаунту публічної особи, бренду чи компанії. Вона допомагає відрізняти реальні профілі від фейкових і підвищує рівень довіри. Не дивно, що отримати її хоче майже кожен. Але саме ця популярність перетворила синю галочку на інструмент у руках шахраїв. Вони створюють фейкові повідомлення та сайти, щоб виманити персональні дані й отримати доступ до чужих акаунтів.

Про це пише кіберполіція у Facebook та пояснює, як вберегти свій акаунт.

Як працює шахрайська схема?

Користувачам надходять повідомлення на електронну пошту або в месенджери нібито від Meta про можливість присвоєння синьої позначки.

Щоб отримати привілей, пропонують перейти за посиланням та заповнити форму.

Посилання веде на фішинговий сайт, схожий на інстаграм. На ньому просять ввести логін, пароль та код із смс.

Після введення логіну та пароля дані одразу потрапляють до шахраїв. Вони змінюють налаштування облікового запису, а власник втрачає доступ.

Далі шахраї можуть вимагати гроші за повернення доступу до акаунту. Але навіть після оплати доступ найчастіше не відновлюють.

Важливо: інстаграм ніколи не надсилає приватні повідомлення користувачам для верифікації.

Чи реально отримати синю позначку?

Так, запит на верифікацію можна подати лише в інстаграмі в розділі «Налаштування». Відповідь щодо схвалення чи відмови приходить тільки в сповіщення цього застосунку протягом 30 днів.

Варто пам’ятати: Instagram не надсилає повідомлення в директ чи на електронну пошту.

Як відрізнити фейк і захистити себе?

Синя позначка — це символ, але не «золотий квиток». Вона не гарантує особливих привілеїв.

Будь-яке повідомлення з пропозицією отримати позначку підозріле.

Завжди перевіряй інформацію через офіційний застосунок і Довідковий центр в інстаграмі.

Не переходь за підозрілими посиланнями.

Ігноруй також повідомлення в директі про верифікацію.

Ризики «синьої галочки» / © Кіберполіція

«Пам’ятай: безпека в інстаграмі залежить від уважності. Не дай шахраям скористатися твоїм бажанням отримати синю позначку», — попереджає кіберполіція.

