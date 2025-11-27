До Мюнхена та Берліна без зайвих зупинок: як українці зможуть простіше їздити за кордон

Потяг «Укрзалізниці»

Реклама

У грудні 2025 року «Укрзалізниця» запускає масштабне оновлення графіку руху на 2025–2026 роки та суттєво спрощує міжнародні подорожі для українців.

Головні нововведення стосуються запровадження нових внутрішніх та міжнародних маршрутів, синхронізацію українських поїздів з рейсами до кількох європейських міст. Водночас у грудні прикордонний та митний контроль проводитимуть просто у вагонах без тривалих зупинок на кордоні.

Що варто знати українцям про нововведення — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

У грудні українцям стане простіше подорожувати за кордон

«Укрзалізниця» від грудня 2025 року синхронізує українські рейси з поїздами до Німеччини.

Кількість транскордонних поїздів між Польщею та Німеччиною збільшиться на 54% (замість 11 щодня курсуватиме 17).

Ключові пересадки на німецькі та чеські напрямки:

Перемишль:

Реклама

Київ — Перемишль (№51К): Прибуття о 05:00, ідеальна пересадка на поїзд EC134 Via Regia до Лейпцига (відправлення 07:12).

Харків — Перемишль (№63/64): Прибуття о 16:59, пересадка на нічний поїзд EN417 Carpatia до Праги та Мюнхена (відправлення 17:51).

Запоріжжя — Перемишль (№31/32): Прибуття о 08:18, пересадка на поїзд EC58 Galicja до Берліна (відправлення 09:09).

Пересадки в Хелмі:

Дніпро — Хелм (№119/120): Зручні пересадки у Холмі та Варшаві Центральній на поїзд Варшава — Берлін — Свіноуйсьце, який прибуває до Берліна о 06:00.

Також до Берліна можна доїхати й нічними поїздами EC430 та EC440, які вирушають відповідно до Перемишля і Хелма.

Потяг «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

Усі пересадки синхронізовані та у зворотному напрямку, забезпечуючи комфортне повернення до України.

Раніше польський залізничний перевізник «PKP Intercity» анонсував запуск нового міжнародного нічного поїзда EN Carpatia. Починаючи з 14 грудня, цей маршрут сполучатиме прикордонний Перемишль із ключовими європейськими містами та столицями, такими як Мюнхен, Відень, Братислава та Будапешт.

Новий міжнародний нічний поїзд EN Carpatia (відправлення з Перемишля о 17:51) добре синхронізований із рейсами «Укрзалізниці» зі Львова та Києва, що дозволяє українським пасажирам уникнути тривалих очікувань та нічного перебування у Польщі.

Реклама

На станції Богумін (Чехія) частина вагонів відчіплюватиметься, прямуючи до Братислави та Будапешта. Основна частина поїзда продовжить рух через Відень, Лінц та Зальцбург, прибуваючи до Мюнхена наступного дня о 10:24. Загальний час у дорозі до Мюнхена становитиме близько 16,5 годин.

Зворотний рейс з Мюнхена вирушає о 18:45 і прибуває до Перемишля о 10:10. Таким чином, виїхавши вранці з України, вже наступного ранку можна дістатися до Відня, Будапешта чи Мюнхена.

Мінімальна вартість квитка становить 57 євро (приблизно 2750 грн). Бронювання на рейси EuroNight є обов’язковим.

Перенесення прикордонного та митного контролю у вагони

Для підвищення зручності міжнародних подорожей для українців, Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про перенесення прикордонного та митного контролю безпосередньо у вагони поїздів. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це дозволить повністю уникнути тривалих зупинок на кордоні.

Реклама

«Робимо міжнародні подорожі для українців зручнішими. Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах потяга — без тривалих зупинок на кордоні та без зайвого стресу для пасажирів», — зазначила Свириденко.

Наразі такий формат вже діє на деяких маршрутах «Інтерсіті+» до Польщі. Уряд планує поступово поширити цю практику на спальні вагони нічних міжнародних поїздів.

Новий режим запрацює у поїздах:

Київ — Перемишль;

Київ — Хелм.

Очікується, що прискорений контроль у русі почне діяти вже від січня 2026 року, а після цього планується масштабування на інші поїзди цих напрямків.

Реклама

У грудні «Укрзалізниця» запускає нові маршрути

«Укрзалізниця» оприлюднила оновлений графік руху поїздів на 2025–2026 роки, який розпочне діяти від 14 грудня.

Компанія суттєво розширює мережу, додаючи 11 нових маршрутів (вісім міжнародних та три внутрішні), та планує збільшити пасажиромісткість на два мільйони місць протягом року.

За 11 місяців 2025 року УЗ перевезла понад 25 мільйонів пасажирів — на пів мільйона більше, ніж торік. Влітку компанія протестувала модель додаткових перевезень у перервах між основними рейсами, що дозволило забезпечити понад сім тисяч додаткових місць на добу. Саме ця система лягла в основу планування перевезень на 2026 рік.

Вокзал / © Pixabay

Ключові оновлення внутрішніх сполучень:

Реклама

новий поїзд Барвінкове — Чоп (№47/48): додаткове сполучення для мешканців Донеччини з Карпатами, Закарпаттям та міжнародним хабом у Чопі.

новий поїзд Кривий Ріг — Івано-Франківськ (№33/34): пряме сполучення центральних регіонів із Прикарпаттям.

оновлений рейс Харків — Ужгород (№113/114): поїзд, важливий для Полісся та Волині, продовжено до Закарпаття.

Загалом у новому графіку передбачено понад 40 рейсів до гірських реабілітаційних центрів і курортів, а також на постійній основі курсуватиме поїзд Львів — Ворохта.

Продаж квитків за новим графіком на дати після 14 грудня вже відкрито.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала запровадження тактового руху між Києвом і Львовом. Це означає, що на цьому маршруті поїзди вирушатимуть із чіткою, стабільною та повторюваною періодичністю — щогодини.

Більшість рейсів курсуватиме протягом усього року, за винятком кількох «поза пікових» періодів.

Реклама

Тактовий рух — це система, за якої поїзди вирушають за встановленим, регулярним інтервалом. Такий формат давно застосовують у Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах із розвиненою залізницею, а в Україні він уже добре зарекомендував себе на маршрутах Kyiv City Express.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» готують зміни у вартості квитків. За словами члена Наглядової ради компанії Сергія Лещенка, ціни на СВ та перший клас «Інтерсіті» зростатимуть залежно від попиту та дати купівлі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.