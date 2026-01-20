Синоптик назвав дату, коли в Україні ослабне мороз і стане тепліше

Білка. / © Associated Press

В Україні вже від 22 січня очікується послаблення морозів на 2-4 градуси. Втім, достеменно сказати, чи позаду пік холоду, поки що не можна.

Про це повідомив синоптик Відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Іван Семиліт в коментарі “Погода УНІАН”.

З його слів, 20-22 січня погода зазнає оптимістичних змін. Зокрема, опадів переважно не очікується.

"Значення температури у нічні години будуть знижуватись до -9°...-17° впродовж 20-21 січня… У денні години ми очікуємо в межах -4°...-11°. Вже 22 січня ми очікуємо на послаблення морозів на 2-4 градуси", - сказав синоптик.

Водночас, зауважив він, різкого потепління не очікується, а лише "незначне послаблення морозів". Вночі 23-24 січня температура повітря на північному сході буде в межах -10°...-15°, вдень -5°...-11°. На решті території вночі -5°...-11°. Денні максимуми сягатимуть -1°...-7°. Втім, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті 24 січня буде від -3° до +2°.

Окрім того, 23-24 січня очікується невеликий сніг. Вдень на півдні, Закарпатті та Прикарпатті - дощ.

"Сніжитиме, але з невеликою інтенсивністю. Можливо, додасться кілька сантиметрів снігового покриву, але це не будуть кучугури", - сказав він.

На запитання, чи був це наразі вже пік холоду, синоптик каже, що поки що цього не можна сказати.

"Зараз тільки друга половина січня почалася, а що буде в лютому - ми поки не знаємо. Ми будемо бачити тенденції на лютий десь після 25 січня", - пояснив Семиліт.

Нагадаємо, синоптики пояснювали, що до України прийшов мороз із Сибіру. Антициклон з Сибіру зазвичай набуває потужності на піку зими — січень та початок лютого, коли фіксуються найнижчі температури.

Зазвичай ця зона високого тиску обмежується Уральськими горами і на захід та європейську частину Росії заходить не часто. Однак як що він виходить за межі Уральських гір, то під його вплив потрапляє Україна, Польща і навіть Німеччина.