ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
921
Час на прочитання
1 хв

Синоптик попередив про різке похолодання: коли до України прийде осінь

Вже за кілька днів стовпчики термометрів можуть опуститися до +6 градусів у нічні години.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Позолодання в Україні

В Україні очікуються тумани та похолодання до +6 градусів

Осінь вже близько і серпневе тепло в Україні незабаром поступиться місцем прохолодній погоді та туманам, які прийдуть раніше за календарну осінь.

Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кибальчич в інтерв’ю «Телеграфу».

Коли чекати на похолодання

За його словами, вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.

Значних опадів синоптик не прогнозує, лише в окремі дні на півночі та сході країни можливі короткочасні дощі, які будуть розподілятися нерівномірно.

Детальний прогноз погоди на кінець серпня

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, а вдень становитиме +20…+25°С. На півдні, сході України та на Закарпатті ночі будуть теплішими — +11…+16°С, а вдень температура підніматиметься до +23…+28°С.

Ігор Кибальчич також зазначив, що вночі та вранці місцями в західних та північних областях можливі короткочасні тумани.

«Загалом, погода у третій декаді серпня буде нагадувати початок вересня не лише цифрами на термометрі, а й відчуттями», — сказав синоптик.

Він заспокоїв українців, зазначивши, що стихійних лих та небезпечних погодних явищ наприкінці серпня не очікується.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie