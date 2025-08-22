- Дата публікації
Синоптик попередив про різке похолодання: коли до України прийде осінь
Вже за кілька днів стовпчики термометрів можуть опуститися до +6 градусів у нічні години.
Осінь вже близько і серпневе тепло в Україні незабаром поступиться місцем прохолодній погоді та туманам, які прийдуть раніше за календарну осінь.
Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кибальчич в інтерв’ю «Телеграфу».
Коли чекати на похолодання
За його словами, вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.
Значних опадів синоптик не прогнозує, лише в окремі дні на півночі та сході країни можливі короткочасні дощі, які будуть розподілятися нерівномірно.
Детальний прогноз погоди на кінець серпня
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, а вдень становитиме +20…+25°С. На півдні, сході України та на Закарпатті ночі будуть теплішими — +11…+16°С, а вдень температура підніматиметься до +23…+28°С.
Ігор Кибальчич також зазначив, що вночі та вранці місцями в західних та північних областях можливі короткочасні тумани.
«Загалом, погода у третій декаді серпня буде нагадувати початок вересня не лише цифрами на термометрі, а й відчуттями», — сказав синоптик.
Він заспокоїв українців, зазначивши, що стихійних лих та небезпечних погодних явищ наприкінці серпня не очікується.
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.