Синоптик попередив про різке похолодання: коли до України прийде осінь

В Україні очікуються тумани та похолодання до +6 градусів

Осінь вже близько і серпневе тепло в Україні незабаром поступиться місцем прохолодній погоді та туманам, які прийдуть раніше за календарну осінь.

Про це повідомив відомий синоптик Ігор Кибальчич в інтерв’ю «Телеграфу».

Коли чекати на похолодання

За його словами, вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.

Значних опадів синоптик не прогнозує, лише в окремі дні на півночі та сході країни можливі короткочасні дощі, які будуть розподілятися нерівномірно.

Детальний прогноз погоди на кінець серпня

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +6…+12°С, а вдень становитиме +20…+25°С. На півдні, сході України та на Закарпатті ночі будуть теплішими — +11…+16°С, а вдень температура підніматиметься до +23…+28°С.

Ігор Кибальчич також зазначив, що вночі та вранці місцями в західних та північних областях можливі короткочасні тумани.

«Загалом, погода у третій декаді серпня буде нагадувати початок вересня не лише цифрами на термометрі, а й відчуттями», — сказав синоптик.

Він заспокоїв українців, зазначивши, що стихійних лих та небезпечних погодних явищ наприкінці серпня не очікується.

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 серпня, в низці областей України будуть грози та шквали. Оголошено штормове попередження через негоду.