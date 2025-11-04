Синоптик попередив про сніг та морози: коли в Україні значно похолодає

Кіт. / © Unsplash

Наразі в Україні потеплішало. Такі погодні умови зберігатимуться і надалі. Однак у другій половині листопада погода зміниться на більш зимову. У регіонах очікуються морози та сніг.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

Синоптик пояснив, що наразі антициклони змінюють циклони, проходять атмосферні фронти, але тепла погода залишається.

За його словами, важливий перехід через +5º, що знаменує початок засинання у природі та закінчення вегетації озимини, наразі відкладається. Однак вже від другої половини листопада зростає ймовірність перших проявів зими.

"До дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу власникам авто", - наголосив Постригань.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт повідомив, скільки ще в Україні триматиметься тепло. Так, з його слів, в Україні прийдешній тиждень буде доволі теплим. Зокрема, на півдні денна температура сягатиме до +16. Втім, нічні показники будуть дещо нижчими. Уночі та вранці місцями можливий туман.