Синоптик попередив про сніг та морози: коли в Україні значно похолодає

Собаки / © Associated Press

Реклама

В Україні вже незабаром погода стане більш схожою на зимову. Антициклон зі Скандинавського півострова поступово поширить свій вплив на більшу частину Європи та принесе зниження температури зокрема до України.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу”.

Він наголосив, що метеорологічна зима поки що в Україні не настала. У регіонах від початку грудня середня температура повітря перевищувала кліматичну норму на 3–5 градусів, також відсутній і сніговий покрив. Втім, вже на наступному тижні до України прийде похолодання.

Реклама

За прогнозом синоптика, від 24 грудня, температура повітря в усіх областях знизиться до невеликих морозів. Слабко виражені атмосферні фронти проходитимуть переважно через західні, центральні та південно-західні регіони, а тому там сніг може вкрити землю напередодні похолодання.

«Лівобережна частина країни залишиться в полі високого атмосферного тиску, тому тут похолодання пройде за сухим сценарієм і морози вдарять на голу землю», — повідомив Ігор Кібальчич.

Втім, останні дні грудня низка циклонів та атмосферних фронтів з півночі Європи може принести сніг на більшу частину території.

За прогнозом Кібальчича, 21-23 грудня характер погодних умов суттєво не зміниться. Вже 24 грудня прийде похолодання — разом з арктичною повітряною масою. Похолодання розпочнеться з півночі, де температура знизиться на 6-8°С. Вночі мінімальні значення досягнуть -5-12°С. Вдень ​​також переважатиме мінусова температура.

Реклама

Синоптик прогнозує, що найбільш холодними стануть 25 та 26 грудня, а також передноворічні дні — 29 -31 грудня. Крім того, розсіється похмурість, що панувала майже весь грудень, і буде більше сонячних днів. Вплив морозного антициклону перешкоджатиме формуванню суцільної хмарності.

Нагадаємо, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха дала прогноз погоди на Різдво, 25 грудня. З її слів, від 24 грудня, температури почнуть знижуватися. Очікується вплив поля підвищеного атмосферного тиску, що формуватиме більш зимовий характер погоди.

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань каже, українці можуть зустріти Різдво 25 грудня з зимовою погодою - три роки такого не було. Він прогнозує «різкий провал в арктичний холод». Водночас на встановлення стійкого снігового покриву розраховувати не варто, лише подекуди пролітатиме сніг.