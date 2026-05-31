Синоптик попередив про спеку та грози в Україні та ошелешив прогнозом погоди на наступний тиждень

Після затяжного похолодання наприкінці травня в Україні почне теплішати. Уже з перших днів червня температура поступово повернеться до кліматичної норми, а в окремих регіонах наприкінці тижня очікується справжня літня спека.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За прогнозом синоптиків, упродовж 1-7 червня погоду в країні переважно формуватимуть антициклони, тому більшість днів будуть теплими та без тривалих опадів. Водночас у другій половині тижня атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі та грози.

Погода на тиждень в Україні: де буде спека, а де дощитиме 1-7 червня

У понеділок, 1 червня, невеликі дощі прогнозують у Криму, Приазов’ї, а вдень — також у північних, східних та західних областях. Температура повітря вдень становитиме +17…+22 градуси.

У вівторок та середу, 2–3 червня, в Україні переважатиме суха та комфортна погода. Лише у Карпатах і на Закарпатті можливі локальні грозові дощі. Денна температура підвищиться до +19…+26 градусів.

У четвер, 4 червня, тепло посилиться. Більшість регіонів залишатимуться без опадів, хоча на заході країни місцями можливі грози, град та поривчастий вітер. Повітря вдень прогріватиметься до +22…+27 градусів.

П’ятниця — найспекотніший день

Найспекотнішим днем тижня може стати п’ятниця, 5 червня. Синоптики прогнозують до +29 градусів, особливо у південних та центральних областях. Водночас на заході та місцями на півночі можливі грозові дощі зі шквалами.

Погода в Україні на вихідних

На вихідних погода стане більш нестійкою. У суботу, 6 червня, грози охоплять більшість регіонів України, окрім крайнього заходу та сходу. Подекуди можливе посилення вітру до 15–20 м/с.

У неділю, 7 червня, дощі та грози поширяться майже на всю територію країни. У деяких областях прогнозують град і шквали. Попри опади, температура залишиться по-літньому теплою — від +21 до +29 градусів залежно від регіону.

